Королева Летиция позволила себе смелую "выходку" и появилась на публике в облегающих брюках

Королева Летиция (коллаж: РБК-Украина)

Основу ансамбля королевы Испании составляют вещи от испанского масс-маркет бренда

47-летняя королева-консорт Испании Летиция — еще одна представительница монаршей семьи, которая закрепила за собой негласный статус “иконы стиля”. Вместе с первой леди США Меланией Трамп, а также герцогинями Меган Маркл и Кейт Миддлтон, королева Летиция не менее редко попадает на страницы модных глянцев. И за что любят первую Леди Испании, так это за отсутствие с ее стороны каких-либо модных стереотипов. 47-летняя красотка носит то, что ей нравится. И с удовольствием решается на стильные и “вызывающие” эксперименты.

На днях монаршая особа продемонстрировала на публике очередной стильный образ, который идеально подойдет для офиса. Так что берем на заметку! Примечательно, что королевский аутфит в основном состоит из вещей масс-маркета. И за это поклонники еще больше уважают королеву Испании.

Скриншоты: instagram.com/royalstylewatch

Летиция посетила с официальным визитом совещание Испанской федерации редких заболеваний (Feder), которой она покровительствует. Для деловой встречи королева выбрала смелый наряд в черно-белых тонах.

Перед камерами Летиция появилась в удлиненном теплом блейзере от бренда Uterque, который декорирован крупной черно-белой гусиной лапкой. Отдельного внимания заслуживают облегающие кожаные брюки того же бренда. Кстати, марка — испанская. Супруга короля Филиппа VI с удовольствием поддерживает локальные бренды. И без стеснения выходит на публику в вещах из масс-маркета.

Летиция на встрече в Испанской федерации редких заболеваний (скриншоты: instagram.com/letizia_de_princesa_a_reina)

При этом модные эксперты уже высоко оценили смелый “облегающий” образ монаршей особы. Это как раз тот случай, когда эксперимент идеально удался. Хотя на фоне шумихи, вызванной отречением Меган Маркл и принцем Гарри своих королевских обязанностей, вряд ли кто-то бы решился критиковать смелый выход испанской королевы.

А вот дополнили образ остроносые лаковые туфли на высокой шпильке от Prada. Деловую комбинацию завершает черная водолазка и такой же черный клатч. Из украшений — только маленькие серьги-гвоздики с драгоценными камнями. Простая укладка и макияж с акцентом на естественность — образ готов!

Напомним, ранее Меган Маркл совершила первый выход в свет 2020 в изысканном образе нюдовых оттенков.