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Королева Канн: Наталья Водянова изумила поклонников стройностью в платье Versace


Звезда представила очередной роскошный образ в Каннах

Наталья Водянова, которая только вчера, 20 мая, прибыла в Канны, сразу же привлекла к себе внимание. 37-летняя красавица вышла на ковровую дорожку в полупрозрачном платье Versace и мгновенно получила негласное звание королевы Канн. Образ получился настолько удачным, что им до сих пор восхищается весь интернет. Тем не менее, останавливаться на достигнутом Наталья не намерена. В тот же вечер она примерила еще одно творение от дома моды Донателлы Версаче.

Наталья Водянова примерила еще одно платье итальянского модного дома Versace (фото: Getty Images)

Для второго мероприятия супермодель выбрала нечто совершенно не похожее на предыдущий вариант. Ярко-красное платье на одно плечо с высоким разрезом продемонстрировало длинные ноги модели и ее безупречную фигуру. Дополненное шлейфом и перьями, оно сделало образ торжественным и ярким. Завершили страстный наряд не менее роскошные украшения от Chopard: колье, длинные серьги и кольцо. А также серебристые босоножки на высоких каблуках и безупречный макияж. Волосы Наталья в этот раз предпочла уложить в объемную прическу.  

Наталья в Каннах (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья поделилась снимками и короткими видео в сториз и на своей странице, и тут же получила массу приятных комментариев от восторженных подписчиков.

  • Вы прекрасны! Для меня являетесь примером эталона женственности и красоты!
  • Вауу! Мой любимый наряд со всех красных дорожек
  • Так бесконечно шикарно
  • Наташа, Вы как фарфоровая статуэтка! Вы кушаете вообще?
  • Изумительный образ
  • Богиня!
  • Сама элегантность!
  • Наташа, Вы прекрасно выглядите! Успехов!
  • Какая красивая! Слов нет…
  • Стройняшка! Никогда не скажешь, что мама пятерых!!!
  • Браво, Наташа! Стиль, достоинство, сдержанность, красота!

Также Водянова выложила короткий ролик, демонстрирующий еще раз ее безупречный с ног до головы образ, и написала: "До свидания, Канны, вы были добры ко мне!". Что ж, за столь короткий период супермодель успела многое, а главное – покорить главную красную дорожку сезона.

Супермодель буквально взорвала сеть своими роскошными образами (фото: instagram.com/natasupernova) 

В комментариях к видео поклонники в который раз задались вопросом стройности Натальи и попросили поделиться секретом поддержания себя в форме. Впрочем, сама Наталья никогда не скрывала свои бьюти-правила – она применяет систему питания по группе крови. 

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