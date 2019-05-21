Королева Канн: Наталія Водянова здивувала шанувальників стрункістю в сукні Versace

Наталя Водянова, яка тільки вчора, 20 травня, прибула в Канни, відразу ж привернула до себе увагу. 37-річна красуня вийшла на доріжку у напівпрозорій сукні Versace і миттєво отримала негласне звання королеви Канн. Образ вийшов настільки вдалим, що ним досі захоплюється весь інтернет. Проте зупинятися на досягнутому Наталя не має наміру. У той же вечір вона приміряла ще одне творіння від будинку моди Донателли Версаче.

Наталя Водянова приміряла ще одну сукню італійського модного будинку Versace (фото: Getty Images)

Для другого виходу супермодель вибрала щось зовсім не схоже на попередній варіант. Яскраво-червоне плаття на одне плече з високим розрізом продемонструвало довгі ноги моделі і її бездоганну фігуру. Доповнене шлейфом і пір'ям, воно зробило образ урочистим і яскравим. Завершили пристрасний образ не менш розкішні прикраси від Chopard: кольє, довгі сережки і кільце. А також сріблясті босоніжки на високих підборах і бездоганний макіяж. Волосся Наталя в цей раз вирішила укласти в об'ємну зачіску.

Наталя в Каннах (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя поділилася знімками і короткими відео в сторіз і на своїй сторінці, і тут же отримала масу приємних коментарів від захоплених послідовувачів.

Ви прекрасні! Для мене є прикладом еталон жіночності і краси!

Вауу! Мій улюблений наряд з усіх червоних доріжок.

Так нескінченно шикарно!

Наташа, Ви як порцелянова статуетка! Ви їсте взагалі?

Дивовижний образ..

Богиня!

Сама елегантність!

Наташа, Ви чудово виглядаєте! Успіхів!

Яка гарна! Слів немає...

Струнка! Ніколи не скажеш, що мама п'ятьох!!!

Браво, Наталю! Стиль, гідність, стриманість, краса!

Також Водянова виклала короткий ролик, що демонструє ще раз її бездоганний з ніг до голови образ, і написала: "До побачення, Канни, ви були ласкаві до мене!" Що ж, за такий короткий період супермодель встигла багато чого, а головне – підкорити головну червону доріжку сезону.

Супермодель буквально підірвала мережу своїми розкішними образами (фото: instagram.com/natasupernova)

У коментарях до відео шанувальники вкотре задалися питанням стрункості Наталії і попросили поділитися секретом підтримки себе у формі. Втім, сама Наталя їх ніколи не приховувала – вона застосовує систему живлення по групі крові.