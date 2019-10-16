В комфортном наряде и необычном головном уборе: Кейт Миддлтон очаровала горных жителей Пакистана

Кейт Миддлтон и принц Уильям сразу заявили, что, помимо светских раутов и официальных стреч, собираются посетить горные селения. И сегодня, 16 октября, выполнили свои намерения. Герцоги Кембриджские отправились в Бумбурет – самую большую долину Калаша Деш в Читральском районе. Цель – насладиться красотой гор Северного Пакистана. Также в их планы было ознакомиться с проблемами местных жителей. Дело в том, что резкие последствия изменения климата и глобального потепления оказывают глубокое влияние на общины, которые называют этот регион домом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в горах (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Кейт и Уильям ознакомились с несколькими вдохновляющими инициативами, направленными на то, чтобы оснастить местное общество инструментами, которые им необходимы, чтобы приспособиться к изменяющимся ландшафтным и погодным условиям района.

Интересно, что супруги путешествуют по стопам принцессы Дианы – она была в Гималаях во время своего тура в 1991 году. В честь этого события Кейт и Уильям получили памятные книги.

Горное путешествие удалось (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Для горного путешествия Кейт выбрала комфортный женственный наряд. Она надела юбку миди коричневого цвета с широким поясом на талии, шоколадного оттенка рубашку, на которую сверху накинула кожаную жилетку Really Wild. Дополнили образ шаль, перекинутая через плечо, а также сапоги с широкими голенищами на устойчивой подошве, а также серьги-подвески от ювелирного бренда Missoma. Волосы Кейт убрала в высокий хвост, а макияж сделала в натуральных оттенках. Позже она дополнила образ головным убором с пурпурными перьями и ярким шарфиком, подарками от местных жителей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с местным населением (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Принц выбрал для поездки бежевого оттенка брюки, замшевые туфли им в тон, а также светло-серую рубашку. Позже он также примерил кепи с перьями и яркий шарфик.