В комфортному вбранні і незвичайному капелюшку: Кейт Міддлтон зачарувала гірських жителів Пакистану

Кейт Міддлтон і принц Вільям відразу заявили, що, крім світських раутів і офіційних стреч, збираються відвідати гірські селища. І сьогодні, 16 жовтня, виконали свої наміри. Герцоги Кембриджські вирушили в Бумбурет – найбільшу долину Калаша Деш в Читральском районі. Мета – насолодитися красою гір Північного Пакистану. Також в їхні плани було ознайомитися з проблемами місцевих жителів. Справа в тому, що різкі наслідки зміни клімату і глобального потепління надають глибокий вплив на громади, які називають цей регіон будинком.

Кейт Міддлтон і принц Вільям в горах (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Кейт і Вільям ознайомилися з кількома надихаючими ініціативами, спрямованими на те, щоб оснастити місцеве суспільство інструментами, які їм необхідні, щоб пристосуватися до мінливих ландшафтних і погодних умов району.

Цікаво, що подружжя подорожує по стопах принцеси Діани – вона була в Гімалаях під час свого туру в 1991 році. На честь цієї події Кейт і Вільям отримали пам'ятні книги.

Гірське подорож вдалося (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Для гірського подорожі Кейт вибрала комфортний жіночний одяг. Вона обрала спідницю міді коричневого кольору з широким поясом на талії, шоколадного відтінку сорочку, на яку зверху накинула шкіряну жилетку Really Wild. Доповнили образ шаль, перекинута через плече, а також чоботи з широкими халявами на стійкій підошві, а ще сережки-підвіски від ювелірного бренду Missoma. Волосся Кейт прибрала у високий хвіст, а макіяж зробила в натуральних відтінках. Пізніше вона доповнила образ головним убором з яскравим пір'ям і шарфом, подарунками від місцевих жителів.

Кейт Міддлтон і принц Вільям поспілкувалися з місцевим населенням (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Принц обрав для поїздки бежевого відтінку штани, замшеві туфлі їм в тон, а також світло-сірусорочку. Пізніше він також приміряв кепку з пір'ям і яскравий шарфик.