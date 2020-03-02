Ким Кардашьян сразу в трех латексных костюмах вызвала фурор пикантными формами на Неделе моды в Париже

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Компанию Ким составила ее сестра - Кортни Кардашьян

Ким Кардашьян умеет привлечь к себе внимание. Достаточно было парочки визитов всемирно известной светской львицы в Париже, как она тут же попала на “первые полосы” модных хроник. Одна из сестер Крадашьян-Дженнер получила популярность в том числе благодаря любви к откровенным облегающим нарядам. Формы Ким уже “вошли в историю”. А после ее недавних выходов в латексе модницу еще долго будут обсуждать в сети.

С 24 февраля по 3 марта в Париже проходит Неделя моды осень-зима 2020. Одно из самых значимых событий в мире моды уже успели посетить десятки звезд. Семья Кардашьян — не исключение.

Светская львица и бизнес-леди посетила сразу несколько модных показов. В том числе показ новой коллекции своего друга — Оливье Рустена, художественного руководителя модного дома Balmain. Все это время красотка попадала в объективы папарацци в соблазнительных латексных нарядах от “Бальмен”.

Один из первых выходов Ким — в облегающем костюме горчичного оттенка, который выгодно подчеркнул пышные формы своей обладательницы.

Ким Кардашьян в латексе на Неделе моды в Париже (скриншот поста: instagram.com/justjared)

Облегающие брюки, водолазка под горло, жакет в стиле 80-х с острыми плечами и “встроенными” перчатками. Эффектный образ Ким дополнила нюдовыми босоножками. А волосы собраны в тугой накладной конский хвост. На одном из снимков Кардашьян была замечена с еще одним аксессуаром — небольшим клатчем, также от Balmain.

В СМИ уточняют в столь экстравагантном образе Ким посетила воскресную службу в Париже, которую проводил ее супруг Канье Уэст. Отметим, что госпелом (церковное пение) рэпер увлекся в прошлом году. Он сам составляет репертуар и занимается организацией служб по воскресеньям.

Кортни Кардашьян (скриншот поста: instagram.com/justjared)

Ким и Кортни Кардашьян (скриншот поста: instagram.com/mtvfr)

Кстати, службу в Париже также посетила самая старшая из сестер Кардашьян-Дженнер — 40-летняя Кортни Кардашьян. Красотка также выбрала облегающий наряд из латекса цвета бордо, заправив брюки в высокие кожаные сапоги черного цвета. Из аксессуаров — черные солнцезащитные очки. Волосы длины каре Кортни выпрямила и оставила распущенными. В таком образе бизнес-леди была похожа на героиню культовой “Матрицы”.

На этом Ким не остановилась и продолжила “шокировать” парижан. Красотка посетила также парочку модных показов, для которых вновь выбрала наряды от Balmain.

Скриншоты поста: instagram.com/queenkyliie

Один из костюмов — насыщенного винного оттенка. Третий — более нежного розового. При этом все образы похожи. Вновь облегающие брюки и водолазки, жакеты с остроносыми плечами и перчатками. Каждый раз Ким дополняет образы нюдовыми босоножками. Отличие лишь в аксессуарах и прическах. Если образ в винном костюме Кардашьян дополнила массивными золотыми сережками и тугим хвостом. То “розовый выход” — прической длины каре.

Ким с дочкой Норт (скриншоты поста: instagram.com/nigerianwomendiary)

Во время стильных выходов Ким попала под прицел папарацци в сопровождении со своей старшей дочерью — 6-летней Норт. Малышка выглядела не менее эффектно. Один раз она блистала рядом со звездной мамой в брючном костюме из черной эко-кожи. Дополнив свой образ блестящей кофточкой и казаками. Второй раз девушка надела кислотную шубку из оранжевого искусственного меха и такой же пестрый оранжевый костюм.