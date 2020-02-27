Мамины дочки: Ким Кардашьян показала, как проводит время со своими малышками

Ким Кардашьян и Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда демонстрирует материнскую заботу

Ким Кардашьян – вечно занятая бизнесвумен, юрист, модель и просто светская львица, которая при этом успевает уделять внимание своим четверым детям. На ее странице в Instagram рядом с гламурными съемками для глянца то и дело появляются забавные ролики и милые домашние фото с детьми.

Ким и Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

В этот раз знаменитая мама показала кадры из своих будней вместе с дочерьми. 6-летнюю Норт Ким отправила в школу. Они позируют для селфи на фоне зеленой лужайки: Ким посылает в камеру воздушный поцелуй, а девочка мило улыбается. Обе они выглядят невероятно счастливыми. "Она становится похожа на тебя все больше с каждым днем!", – не могут сдержать слов восторга поклонники.

Чикаго обожает собак (фото: instagram.com/kimkardashian)

На второй серии кадров позирует младшая Чикаго, которой в январе исполнилось 2 года. Заметно подросшая малышка сфотографирована вместе с огромным золотистым ретривером. Девочка, одетая в черно-белый спортивный костюм и массивные кроссовки, выглядит очаровательно. "Моя Чи – любительница собак", – написала умиленная Ким. "Ох, она выглядит такой счастливой!", "Она такая хорошенькая", – пишут фолловеры звезды.

Оба фото набрали более миллиона лайков и тысячи комментариев. Что неудивительно – большинство поклонников 39-летней дивы обожают именно такой контент в ее микроблоге.

Ким в своей гардеробной (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также Ким показала очередное селфи из святая святых – своей гардеробной. Звезда позирует в соблазнительном образе: кроп-топе и ярко-голубых брюках из латекса, а дополнили лук повязанный на талии свитер. А на фоне видно ряды разнообразных вещей: утонченных платьев, блестящих вечерних нарядов, красочных летних… Сама знаменитость сделала яркий макияж и стильную укладку. Так что явно собралась на очередную встречу или прогулку.