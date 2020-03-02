Кім Кардашьян відразу в трьох латексних костюмах викликала фурор пікантними формами на Тижні моди в Парижі

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Компанію Кім склала її сестра - Кортні Кардашьян

Кім Кардашьян вміє привернути до себе увагу. Досить було кількох візитів всесвітньо відомої світської левиці в Парижі, як вона тут же потрапила на "перші шпальти" модних хронік. Одна з сестер Крадашьян-Дженнер отримала популярність в тому числі завдяки любові до відвертого облягаючого вбрання. Форми Кім вже "увійшли в історію". А після її недавніх виходів в латексі модницю ще довго будуть обговорювати в мережі.

З 24 лютого по 3 березня в Парижі триває Тиждень моди осінь-зима 2020. Одну з найбільш значущих подій у світі моди вже встигли відвідати десятки зірок. Сім'я Кардашьян — не виняток.

Світська левиця і бізнес-леді відвідала відразу кілька модних показів. У тому числі показ нової колекції свого друга — Олів'є Рустена, художнього керівника модного будинку Balmain. Весь цей час красуня потрапляла в об'єктиви папараці в спокусливих латексних нарядах від "Бальмен".

Один з перших виходів Кім — в облягаючому костюмі гірчичного відтінку, який вигідно підкреслив пишні форми своєї власниці.

Кім Кардашьян в латексі на Тижні моди в Парижі (скріншот поста: instagram.com/justjared)

Облягаючі штани, водолазка під горло, жакет в стилі 80-х з гострими плечима і "вбудованими" рукавичками. Ефектний образ Кім доповнила нюдовыми босоніжками. А волосся зібране в тугий накладної кінський хвіст. На одному зі знімків Кардашьян була помічена з аксесуаром — невеликим клатчем, також від Balmain.

У ЗМІ уточнюють в такому екстравагантному образі Кім відвідала недільну службу в Парижі, яку проводив її чоловік Каньє Уест. Зазначимо, що госпелом (церковний спів) репер захопився в минулому році. Він сам складає репертуар і займається організацією служб по неділях.

Кортні Кардашян (скріншот поста: instagram.com/justjared)

Кім і Кортні Кардашян (скріншот поста: instagram.com/mtvfr)

До речі, службу в Парижі також відвідала сама старша з сестер Кардашьян-Дженнер — 40-річна Кортні Кардашян. Красуня також вибрала облягаючий наряд з латексу кольору бордо, заправивши штани в високі шкіряні чоботи чорного кольору. З аксесуарів — чорні сонцезахисні окуляри. Волосся довжини каре Кортні випрямила і залишила розпущеним. У такому образі бізнес-леді була схожа на героїню культової "Матриці".

На цьому Кім не зупинилася і продовжила "шокувати" парижан. Красуня відвідала також парочку модних показів, для яких знову обрала вбрання від Balmain.

Скріншоти поста: instagram.com/queenkyliie

Один з костюмів — насиченого винного відтінку. Третій — більш ніжного рожевого. При цьому всі образи схожі. Знову облягаючі брюки і светри, жакети з гостроносими плечима і рукавичками. Кожен раз Кім доповнює образи нюдовыми босоніжками. Відмінність лише в аксесуарах і зачісках. Якщо образ у винному костюмі Кардашьян доповнила масивними золотими сережками і тугим хвостом. То "рожевий вихід" — зачіскою довжини каре.

Кім з донькою Норт (скріншоти поста: instagram.com/nigerianwomendiary)

Під час стильних виходів Кім потрапила під приціл папараці в супроводі зі своєю старшою дочкою — 6-річною Норт. Дівчинка виглядала не менш ефектно. Один раз вона сяяла поряд із зірковою мамою в брючному костюмі з чорної еко-шкіри. Доповнивши свій образ блискучою кофтиною і козаками. Другий раз дівчина одягла кислотну шубку з помаранчевого штучного хутра і такий самий строкатий помаранчевий костюм.