ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Какие кроссовки будут в тренде осенью 2020: модные идеи от Андре Тана

Автор: Марина Настевич

Дизайнер рассказал, какие кроссовки лучше купить для этой осени

В наше время кроссовки уже стали неотъемлемой частью гардероба практически каждой девушки - ведь их иожно носить с чем угодно, а еще это очень удобно и стильно. Если хотите обзавестись обновками на осень, следует ознакомиться с трендами текущего сезона. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие модели кроссовок буду актуальными этой осенью.

Какие кроссовки купить осенью 2020:

Белые кроссовки

Раньше белую обувь надевали исключительно с чем-то светлым, а сейчас носим под одежду любого стиля и цвета.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Все цвета радуги

Если ухаживать за белой обувью вам откровенно лень, обязательно попробуйте кроссовки сочного природного цвета: желтые, синие, оранжевые, зеленые, разноцветные.

Иллюстративное фото (pexels.com)


Кроссовки в стиле 80-х

Многие бренды перевыпустили свои "хиты" того времени. Сочетайте их с широкими джинсами и объемной сумкой. Не забывайте о разноцветных и вязаных носках.

Вдохновляемся футуризмом

Соединим спорт, креатив, современный дизайн и получим что-то новое и поистине трендовое.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Самые читаемые новости

И напоследок, включайте фантазию: бляхи, стразы, ремешки, камни, заклепки, надписи, шипы, блестки! И если раньше это казалось made in china, то сегодня – must have!

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

Ранее стилист Катрин Дойл рассказала, как носить анималистический принт и не выглядеть вульгарно.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Андре Танмодастилист