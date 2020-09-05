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Які кросівки будуть в тренді восени 2020: модні ідеї від Андре Тана

Автор: Марина Настевич

Дизайнер розповів, які кросівки краще купити для цієї осені

У наш час кросівки вже стали невід'ємною частиною гардероба практично кожної дівчини - адже їх иожно носити з чим завгодно, а ще це дуже зручно і стильно. Якщо хочете обзавестися обновками на осінь, слід ознайомитися з трендами цього сезону. Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які моделі кросівок буду актуальними цієї осені.

Які кросівки купити восени 2020:

Білі кросівки

Раніше біле взуття одягали виключно з чимось світлим, а зараз носимо під одяг будь-якого стилю і кольору.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Всі кольори веселки

Якщо доглядати за білою взуттям вам відверто лінь, обов'язково спробуйте кросівки соковитого природного кольору: жовті, сині, помаранчеві, зелені, різнокольорові.

Ілюстративне фото (pexels.com)


Кросівки в стилі 80-х

Багато брендів перевипустили свої "хіти" того часу. Поєднуйте їх з широкими джинсами та об'ємною сумкою. Не забувайте про різнокольорові і в'язані шкарпетки.

Надихаємося футуризмом

З'єднаємо спорт, креатив, сучасний дизайн і отримаємо щось нове і справді трендове.



Ілюстративне фото (pexels.com)

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Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

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