Стилист предложила подборку вещей, без которых не обойтись осенью
Осень — прекрасная пора для любителей моды. Наряды становятся сложнее и многослойнее, палитра — насыщенней и глубже. Появляется возможность поиграть с цветом и фактурой и создать свой неповторимый индивидуальный образ. Для этого необходимо собрать базовый осенний гардероб, отмечает стилист Ксения Господинова.
Базовый гардероб - это стержень и основа любого гардероба. Это, в первую очередь, не список вещей, а система, которая за основу берет ваш персональный стиль.
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Эксперт предложила свои топ-15 вещей для идеального осеннего базового гардероба:
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1. Белая рубашка не приталенная, прямого кроя, оверсайз.
2. Белая футболка прямого кроя.
3. Черная футболка прямого кроя.
4. Косуха.
5. Структурированный жакет прямого кроя.
6. Брюки прямого кроя, длина 7/8.
7. Джинсы прямого кроя средней посадки в классическом синем цвете.
8. Белые кеды.
9. Лоферы.
10. Грубые ботинки.
11. Сумка - шоппер.
12. Сумка структурированная среднего размера.
13. Объемный свитер или кардиган.
14. Ремень.
15. Тренч.
Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)⠀
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