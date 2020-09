Какие кроссовки будут в тренде осенью 2020: модные идеи от Андре Тана

Иллюстративное фото (pexels.com)

Дизайнер рассказал, какие кроссовки лучше купить для этой осени

В наше время кроссовки уже стали неотъемлемой частью гардероба практически каждой девушки - ведь их иожно носить с чем угодно, а еще это очень удобно и стильно. Если хотите обзавестись обновками на осень, следует ознакомиться с трендами текущего сезона. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие модели кроссовок буду актуальными этой осенью.

Какие кроссовки купить осенью 2020:

Белые кроссовки

Раньше белую обувь надевали исключительно с чем-то светлым, а сейчас носим под одежду любого стиля и цвета.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Все цвета радуги

Если ухаживать за белой обувью вам откровенно лень, обязательно попробуйте кроссовки сочного природного цвета: желтые, синие, оранжевые, зеленые, разноцветные.

Иллюстративное фото (pexels.com)



Кроссовки в стиле 80-х

Многие бренды перевыпустили свои "хиты" того времени. Сочетайте их с широкими джинсами и объемной сумкой. Не забывайте о разноцветных и вязаных носках.



Вдохновляемся футуризмом

Соединим спорт, креатив, современный дизайн и получим что-то новое и поистине трендовое.





Иллюстративное фото (pexels.com)

И напоследок, включайте фантазию: бляхи, стразы, ремешки, камни, заклепки, надписи, шипы, блестки! И если раньше это казалось made in china, то сегодня – must have!

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

