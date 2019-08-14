"Под цвет заката": Леся Никитюк очаровала лучезарной фото-открыткой из Херсона

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк показала также фото на фоне вертолета

Леся Никитюк решила очень трогательно попрощаться с Херсонской областью, которая оставила море впечатлений. Напомним, что украинская телеведущая посетила южный край Украины не просто так, а в рамках съемок нового проекта о путешествиях по нашей стране - программа “LeМаршрутка” на “Новом канале”. Пока что съемочная группа лишь снимает свежие выпуски. На ТВ проект покажут только осенью этого года. Но к счастью, Никитюк может показывать в своих соцсетях детали этих путешествий. Что телеведущая с удовольствием и делает.

Одна из недавних остановок команды - Херсонская область. И похоже, что здесь съемочная группа провела действительно немало времени. Так как Леся успела буквально засыпать поклонников фото и видео из Херсона.

Однако путешествие подошло к концу и Никитюк поспешила попрощаться с Херсонской область. На своей instagram-страничке Леся опубликовала красивое фото, на котором позирует на фоне яркого заката. Также за спиной Леси видим широкую реку.

“Спасибо, Херсон!!! Ти прекрасный! Наша #leмаршрутка поехала дальше”, - подписала красочный снимок Никитюк.

Леся Никитюк на фоне заката в Херсоне (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

А еще позже в разделе сториз Никитюк похвасталась яркими фото воспоминаниями из Херсона. Выяснилось, что в Херсонской области Никитюк ждал еще один “сюрприз” - ведущая прокатилась на вертолете! При этом Леся опубликовала парочку фото на фоне транспортного средства.

Леся Никитюк в Херсоне (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники же ведущей поспешили прокомментировать новое фото с закатом:

“Херсон прекрасен, как бы еще дороги сделали, чтобы доехать хоть как-то к нему”

“Шикардозно! И закат и вы Леся! Так держать!”

“Херсон тоже благодарит Вас что посетили нас”

“Красивое фото и Леся супер!”

“Какой красивый закат.А Леся - просто сказка”

“Очень красивая!!”

“Эх, и одежда под цвет заката…”

Скриншот комментериев: фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк прошлась по уникальному озеру "арбузного фреша" в Херсонской области. Телеведущая посетила одну из знаковых достопримечательностей этого края.

А еще раньше Леся Никитюк повеселила фото, которое должна сделать каждая "телочка". У телеведущей отличное чувство юмора.