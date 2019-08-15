"Яка фігурка": Леся Нікітюк блиснула апетитними формами в велосипедках і топі

Шанувальники Лесі в захваті від її почуття стилю
Леся Нікітюк продовжує інтригувати шанувальниками новими і новими деталями своєї грандіозної подорожі по Україні. Відзначимо, що на даний момент Нікітюк активно знімається у новій програмі про подорожі, тільки на цей раз - по Україні. Нагадаємо, що популярність Нікітюк отримала після участі в якості телеведучої тревел-шоу "Орел і Решка". Нова програма, в який знімається Леся, називається "LeМаршрутка". Перші випуски обіцяють показати цієї осені. А поки що "Леді Ле" показує фото і відео зі своїх поїздок.
Після подорожі по Херсонській області команда програми добралися і до Одеси. Поки що з міста біля Чорного моря Нікітюк показала не так і багато фопо і відео. Однак парочку знімків на пам'ять вже встигла зробити.
Так, на своїй instagram-сторінці Нікітюк опублікувала нове фото, на якому позує в одному з ресторанних закладів Одеси.
“Hello Odessa! #leмаршрутка #леся #travel" - коротко підписала нове фото Нікітюк.
Стильна Леся Нікітюк в Одесі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
При цьому Леся для прогулянки по місту вибрала черговий стильний наряд. На телеведучій - трендові цього літа чорні велосипдеки, які демонструють точені форми телеведучої.
Образ доповнює короткий топ на тонких бретелька - зеленого кольору в чорний горошок. На ніжках - рожеві спортивні сандалі на платформі. Образ вийшов дуже стильний і практитчный.
Також в розділі сториз Нікітюк показала одне фото з "деталями" подорожі по Одесі, а саме - з морозивом.
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Шанувальники Лесі поспішили залишити коментарі під її новим фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк зачарувала променистою фото-листівкою з Херсона. Ведуча також позувала на фоні гелікоптера. Крім того, цим фото телеведуча попрощалася з Херсонською областю.
Також до цього Леся Нікітюк пройшлася по унікального озера "кавунового фрешу" в Херсонській області. Телеведуча відвідала одну із знакових пам'яток цього краю.