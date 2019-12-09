Известная певица блистает в Лондоне в наряде от украинского бренда FROLOV

Рита Ора – одна из самых популярных певиц современности – вышла на сцену в наряде от украинского дизайнера Ивана Фролова. Для выступления на ежегодном концерте Jingle Bell Ball в Лондоне она надела белое корсетное платье, украшенное вертикальными рядами камней в духе бренда. Дополнили его накидка с перьями, колготки в сеточку, а также блестящие сапоги. А завершил сияющий во всех смыслах образ необычный головной убор, макияж с переливающимися тенями и крупные украшения с камнями. Рита, известная своей любовью к эпатажным образам, и в этот раз осталась верна себе.

Рита Ора в платье от Ивана Фролова (фото: instagram.com/frolovheart)

В сеть певица выложила несколько роликов с события, где исполняет знаменитые хиты. Само собой, поклонники поспешили написать ей много приятных слов, отметив также и наряд. "Великолепна, как всегда", "ты такая стильная" – пишут фолловеры звезды…

Иван Фролов одевает многих известных личностей (фото: instagram.com/frolovheart)

Иван Фролов, который уже начинает привыкать к популярности у зарубежных знаменитостей, также поспешил сделать пост со своей новой звездной "клиенткой". Напомним, для одного из своих недавних выступлений американская певица Гвен Стефани также выбрала наряд от FROLOV.

Рита обожает эпатажные наряды (фото: instagram.com/frolovheart)

Рита Ора – очередная "победа" знаменитой марки. "Королева @ritaora в корсетном платье "Фейерверк", – написали представители бренда под фото Риты Оры с концерта. Также они добавили пару фото успевшей прославиться вещи и поставили ссылку на сайт, где ее можно приобрести. К слову, стоит такое платье около 55 000 грн.

Также Иван Фролов – один из самых любимых дизайнеров первой леди Украины Елены Зеленской. Наряды от этого дизайнера составляют массу ее самых знаменитых образов. К примеру, именно он разрабатывал гардероб Елены для поездки в Японию.