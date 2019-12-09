Відома співачка блищить в Лондоні у вбранні від українського бренду FROLOV

Рита Ора – одна з найпопулярніших співачок сучасності – вийшла на сцену у вбранні від українського дизайнера Івана Фролова. Для виступу на щорічному концерті Jingle Bell Ball в Лондоні вона одягла білу корсетну сукню, прикрашену вертикальними рядами каменів у дусі бренду. Доповнили його накидка з пір'ям, колготки в сіточку, а також блискучі чоботи. А завершив сяючий у всіх сенсах образ незвичайний головний убір, макіяж з переливчастими тінями і великі прикраси з камінням. Рита, відома своєю любов'ю до епатажних образів, і в цей раз залишилася вірна собі.

Рита Ора у сукні від Івана Фролова (фото: instagram.com/frolovheart)

В мережу співачка виклала кілька роликів з події, де виконує хіти. Само собою, шанувальники поспішили написати їй багато приємних слів, зазначивши також і вбрання. "Прекрасна, як завжди", "ти така стильна" – пишуть фолловери зірки...

Іван Фролов одягає багатьох відомих особистостей (фото: instagram.com/frolovheart)

Іван Фролов, який вже починає звикати до популярності у зарубіжних знаменитостей, також поспішив зробити пост зі своєю новою зоряною "клієнткою". Нагадаємо, для одного зі своїх нещодавніх виступів американська співачка Гвен Стефані також обрала вбрання від FROLOV.

Рита обожнює епатажні вбрання (фото: instagram.com/frolovheart)

Рита Ора – чергова "перемога" знаменитої марки. "Королева @ritaora в корсетній сукні "Феєрверк", – написали представники бренду під фото Рити Ори з концерту. Також вони додали пару фото речі, що вже встигла прославитися, і поставили посилання на сайт, де її можна придбати. До речі, коштує таке плаття близько 55 000 грн.

Також Іван Фролов – один з найулюбленіших дизайнерів першої леді України Олени Зеленської. Вбрання від цього дизайнера складають масу її найбільш знаменитих образів. Наприклад, саме він розробляв гардероб Олени для поїздки в Японію.