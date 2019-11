Блестящий выбор! Гвен Стефани вышла в свет в хрустальном топе от украинского дизайнера

Гвен Стефани (фото: instagram.com/gwenstefani)

Американская певица примерила топ от FROLOV

Гвен Стефани – одна из самых ярких личностей мирового шоу-бизнеса, которая давно заслужила звание иконы стиля. Каждый дизайнер мечтает поработать с ней. А потому настоящим сюрпризом для украинского бренда FROLOV стал выбор певицы для шоу The Voice, которое состоялось на днях в Лос-Анджелесе. На мероприятие эпатажная певица пришла в необычном образе, частью которого стало и творение Ивана Фролова.

Гвен Стефани в топе от украинского дизайнера (фото: instagram.com/frolovheart)

Гвен примерила брюки с низкой посадкой оттенка хаки с накладными карманами, свитшот с длинными полупрозрачными рукавами и блестящий топ с хрустальной бахромой. Именно эта вещь из коллекции FROLOV весна-лето 2020 и придала луку нужный «фееричный» акцент. Дополнили наряд ботинки на высоком каблуке с меховой окантовкой, а также многочисленные аксессуары. Волосы звезда, обожающая необычные укладки, в этот раз распустила по плечам, а макияж сделала выразительный и броский – в своем стиле.

Гвкн Стефани известна своим безупречным вкусом (фото: instagram.com/gwenstefani)

Над образами американской звезды работают лучшие мировые стилисты – Роб Зангарди и Мариэль Хаэн известны также сотрудничеством с Дженнифер Лопес, Карой Делевинь и другими знаменитостями. Так что для бренда это настоящее признание успеха. В своем Instagram-аккаунте Иван сделал пост, поблагодарив стилистов за такой выбор. «Гвен Стефани в бра #FROLOV. Мы не могли бы быть более счастливы одеть нашу музу».

Певица Дуа Липа (фото: instagram.com/frolovheart)

«Перед началом работы над коллекциями я делаю большие исследования и готовлю мудборды на сотни страниц. Среди них всегда есть фото образов Гвен Стефани в 1990-х и в начале 2000-х. Она захватывает меня умением сочетать несочетаемое. Среди любимого – ее микс панка и голливудского шика. Гвен является легендой и иконой стиля, я счастлив, что исполнительница Do not Speak и It's My LIfe выбрала бра FROLOV и соединила его с агрессивными камуфляжными брюками», – рассказал дизайнер украинскому Vogue.

К слову, наряды от FROLOV выбирают множество знаменитостей. Так, в бра от украинского дизайнера выступала и певица Дуа Липа. Также Иван создал много образов для первой леди Украины, Елены Зеленской.