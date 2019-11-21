ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Блестящий выбор! Гвен Стефани вышла в свет в хрустальном топе от украинского дизайнера

Lite » Мода 21.11.2019 - 12:52
Блестящий выбор! Гвен Стефани вышла в свет в хрустальном топе от украинского дизайнера
Гвен Стефани (фото: instagram.com/gwenstefani)

Американская певица примерила топ от FROLOV

Гвен Стефани – одна из самых ярких личностей мирового шоу-бизнеса, которая давно заслужила звание иконы стиля. Каждый дизайнер мечтает поработать с ней. А потому настоящим сюрпризом для украинского бренда FROLOV стал выбор певицы для шоу The Voice, которое состоялось на днях в Лос-Анджелесе. На мероприятие эпатажная певица пришла в необычном образе, частью которого стало и творение Ивана Фролова.

Блестящий выбор! Гвен Стефани вышла в свет в хрустальном топе от украинского дизайнераГвен Стефани в топе от украинского дизайнера (фото: instagram.com/frolovheart)

Гвен примерила брюки с низкой посадкой оттенка хаки с накладными карманами, свитшот с длинными полупрозрачными рукавами и блестящий топ с хрустальной бахромой. Именно эта вещь из коллекции FROLOV весна-лето 2020 и придала луку нужный «фееричный» акцент. Дополнили наряд ботинки на высоком каблуке с меховой окантовкой, а также многочисленные аксессуары. Волосы звезда, обожающая необычные укладки, в этот раз распустила по плечам, а макияж сделала выразительный и броский – в своем стиле.

Блестящий выбор! Гвен Стефани вышла в свет в хрустальном топе от украинского дизайнераГвкн Стефани известна своим безупречным вкусом (фото: instagram.com/gwenstefani)

Над образами американской звезды работают лучшие мировые стилисты – Роб Зангарди и Мариэль Хаэн известны также сотрудничеством с Дженнифер Лопес, Карой Делевинь и другими знаменитостями. Так что для бренда это настоящее признание успеха. В своем Instagram-аккаунте Иван сделал пост, поблагодарив стилистов за такой выбор. «Гвен Стефани в бра #FROLOV. Мы не могли бы быть более счастливы одеть нашу музу».

Блестящий выбор! Гвен Стефани вышла в свет в хрустальном топе от украинского дизайнераПевица Дуа Липа (фото: instagram.com/frolovheart)

«Перед началом работы над коллекциями я делаю большие исследования и готовлю мудборды на сотни страниц. Среди них всегда есть фото образов Гвен Стефани в 1990-х и в начале 2000-х. Она захватывает меня умением сочетать несочетаемое. Среди любимого – ее микс панка и голливудского шика. Гвен является легендой и иконой стиля, я счастлив, что исполнительница Do not Speak и It's My LIfe выбрала бра FROLOV и соединила его с агрессивными камуфляжными брюками», – рассказал дизайнер украинскому Vogue.

К слову, наряды от FROLOV выбирают множество знаменитостей. Так, в бра от украинского дизайнера выступала и певица Дуа Липа. Также Иван создал много образов для первой леди Украины, Елены Зеленской.

В одних лишь перчатках: Тина Кароль позировала полностью обнаженной Просто невероятная: Тина Кароль завела сеть горячими фото без белья
Новости Украины певец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь