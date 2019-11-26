Наделала шума: почему Елена Зеленская решила расстаться со скандально известным платьем

Елена Зеленская (фото: instagram.com/vogue_ukraine)

Первая леди приняла неожиданное решение

Елена Зеленская, которая в недавнем интервью рассказала, как любит знакомить мир с украинскими дизайнерами, решила использовать моду во благо. Платье от Ивана Фролова, в котором она блистала на интронизации императора Нарухито, будет продано на аукционе, а средства направлены в фонд «Таблеточки».

Елена в Японии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

«То самое желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского Императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня сочувствия, я передаю его в качестве лота для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner от @ tabletochki_ – команды супергероев, которые уже 8 лет стоят на защите детей с онко», – сообщила Елена в своем микроблоге.

Второй нарояд также готовил Иван Фролов (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, у этого наряда действительно богатая история. Платье, в котором первая леди появилась в Японии, было подвергнуто критике со стороны множества украинских пользователей. В частности, его цвет, который, как утверждали подписчики Елены, в Японии запрещен. В интервью украинскому Vogue Елена рассказала, что была крайне удивлена, когда прочитала подобные отзывы. Ведь сама она была в восторге от образа, реакция на платье японцев также была положительной. К тому же гардероб первой леди для поездки готовился заранее и очень тщательно. Иван Фролов изучал все нюансы события, и допустить оплошность было бы крайне сложно.

«Наша команда хорошо подготовилась, мы изучили японский церемониальный протокол. Главным требованием было соответствие цвета сезону, поэтому мы остановились на пастельно-желтом наряде для дневной церемонии и пастельно-голубом для ужина», – рассказал он известному глянцу.