Иванка Трамп покорила трендовым образом в молочном пальто на экономическом форуме в Давосе

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером (фото: instagram.com/ivankatrump)

С самого утра Иванка дала интервью популярной программе "Mornings with Maria"

38-летняя дочь президента США Дональда Трампа - Иванка Трапм - стала одной из почетных гостей ежегодного Всемирного экономического форума, проходящего в эти дни в Давосе. При этом Иванка не отстает по стилю от своей не менее модной мачехи. Напомним, что ранее Мелания Трамп появилась на публике в эффектном лаковом плаще в стиле культовой “Матрицы”. Посмотрим, удалось ли Иванке произвести вау-эффект новым выходом.

Наследница именитого отца-миллиардера и успешная бизнес-леди появилась перед десятками камер в трендовом кашемировом пальто нежного кремового оттенка. Как говорят, ничего лишнего! При этом пальто на пуговицах с капюшоном необычно украшено декоративными высокими карманами. Такое пальто отлично сочетается как с классическими брюками или джинсами, так и с платьями. Превосходный вариант на осень или теплую зиму.

Иванка Трамп на встрече с журналистами в Давосе (фото: instagram.com/ivankatrump)

Иванка же надела под пальто укороченные приталенные брючки небесного оттенка, которые открывают изящные щиколотки. А также голубую блузу под горло в белый мелкий горошек. Отметим, что этой весной и летом горошек будет вновь актуален. Такая комбинация позволила дочке президента США подчеркнуть стройную фигуру.

Детали образа Иванки (скриншоты: instagram.com/alwaysivanka)

Образ довершают замшевые синие лодочки на тонкой шпильке. Волосы уложены в удлиненный боб - особенно актуальная прическа 2019 года. Кстати, ранее редакция LITE на примере украинских селебритис показывала самую трендовую прическу 2020 года - “Мальвина” в духе 90-х. Такую прическу успели примерить Настя Каменских, Надя Дорофеева, Оля Полякова, Джамала, Леся Никитюк.

С самого утра Иванка Трамп встретилась с журналистами телешоу “Mornings with Maria” (“Утро с Марией”) - это американская телепрограмма общественного мнения и новостного телевидения, которая выходит в сети Fox Business Network и запущена 1 июня 2015 года.

К слову, ранее в этом же пальто Иванка появлялась во время официальной церемонии подписания договора о национальной обороне. Тогда бизнес-леди сочетала его с платьем, застегнув все пуговицы. А волосы дочь президента собрала в элегантную укладку, открыв шею.

Напомним, ранее королева Летиция в платье за 1800 грн показала неожиданно бюджетный образ на туристической выставке.