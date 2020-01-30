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Іванка Трамп прогадала з кроєм пальта, яке додало їй зайві сантиметри

Lite » Мода 30.01.2020 - 09:48
Іванка Трамп прогадала з кроєм пальта, яке додало їй зайві сантиметри
Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером (фото: instagram.com/ivankatrump)

Образ Іванка доповнила стильними лаковими човниками

Трохи відпочивши після насиченої поїздки на економічний форум в Давосі, 38-річна дочка президента США Іванка Трамп знову підкорює новими стильними виходами. Нагадаємо, що в Давосі Іванка продемонструвала одночасно діловий та повсякденний елегантний образ. Бізнес-леді обрала брючний костюм ніжного небесного відтінку, а на плечі накинула класичне пальто з капюшоном кольору слонової кістки. І якщо пальто з капюшоном ідеально доповнило демісезонний образ Іванки, то ось пальто для її недавнього виходу зіграло з нею "злий жарт".

Так, разом зі своїм чоловіком, 39-річним Джаредом Кушнером Іванка вирушила в Білий дім. Тут 29 січня відбулося підписання Дональдом Трампом договору між США, Канадою і Мексикою. Так як на вулиці було прохолодно, Іванка вибрала елегантне червоне пальто. Зазначимо, що сім'я Трамп дуже часто вибирає "колір сили" — червоний. А образ Дональда Трампа вже немислимий без червоного галстука.

Іванка Трамп прогадала з кроєм пальта, яке додало їй зайві сантиметри

Іванка Трамп прогадала з кроєм пальта, яке додало їй зайві сантиметри

Іванка Трамп в пальто від Carolina Herrera (скріншоти: instagram.com/ivankatrumppix)

Однак модні критики вже встигли підкреслити, що червоне пальто-футляр від бренду Carolina Herrera — не найвдаліший вибір Іванки. Пишний низ зі складками, декоративний комір-шарф — всі ці елементи зробили фігуру Іванки візуально ширше і об'ємніше. Ситуацію не виручили навіть чорні колготки і витончені лаковані човники на гострій шпильці.

Іванка Трамп прогадала з кроєм пальта, яке додало їй зайві сантиметри

Іванка Трамп прогадала з кроєм пальта, яке додало їй зайві сантиметри

Скріншоти: instagram.com/ivankatrumppix

В якості аксесуарів Іванка Трамп вибрала сонцезахисні окуляри, а також милі сережки з великим перлами. Волосся покладене в улюблену укладку Іванки — подовжений боб з великими локонами.

Іванка Трамп прогадала з кроєм пальта, яке додало їй зайві сантиметри

Іванка Трамп прогадала з кроєм пальта, яке додало їй зайві сантиметри

Підписання торгової угоди між США, Канадою і Мексикою (фото: instagram.com/ivankatrump)

"З сьогоднішнім підписанням угоди USMCA по торгівлі з Канадою і Мексикою ми залишаємо позаду провальну політику минулого і укладаємо нову найбільшу в історії торговельну угоду, яка піде на користь великим фермерствам, власникам ранчо і робочим нашої країни!" — коротко описала суть угоди Іванка Трамп, на підписанні якої вона була присутня.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон ефектно підкреслила форми брюками-скінні.

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