Ирина Шейк в жакете на голое тело пленила образом соблазнительной скромницы

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Шейк эффектно ускользнула от папарацци на мотоцикле

Супермодель Ирина Шейк едва ли не каждым своим выходом умудряется произвести настоящий фурор. Как недавнее появление 34-летней красотки на юбилейном шоу Jean Paul Gaultier в рамках Недели моды в Париже. Длинноногая супермодель прошлась по модному подиуму в одном из самых пикантных нарядов новой коллекции Жана-Поля Готье - ультракороткое мини-платье с прозрачными вставками и утягивающим корсетом. Оригинально очерченная зона декольте. Ирина смотрелась на подиуме, как античная богиня.

После юбилейного показа французского модельера Ирина появилась перед камерами в другом наряде - не столь открытом, но со своей “пикантной изюминкой”. Так, вездесущие папарацци “подловили” Шейк как раз на выходе из театра “Шатле” (Théatre du Châtelet), где и проходил звездный показ Jean Paul Gaultier от кутюр.

Ирина Шейк после показа Jean Paul Gaultier (скриншоты: instagram.com/brittshayknews)

Соблазнительная модель выбрала брючный костюм-двойку насыщенного терракотового оттенка. Брюки-клеш сочетаются с немного удлиненным блейзером. При этом блейзер Ирина надела на голое тело - поверх черного бра. Талию подчеркивает тонкий поясок.

К слову, Шейк очень часто любит надевать такие жакеты без брюк! Блейзер в таком случае служит для супермодели в качестве платья. По такому же принципу Шейк блистает и в удлиненных рубашках мужского кроя. Все же идеальные формы бывшей супруги Брэдли Купера позволяют любые эксперименты. К сожалению, на этот раз красотка спрятала стройные ножки под брюками.

Образ довершают черные ботинки с тупым носком на устойчивом широком каблуке. А также маленькая черная сумочка с большой пряжкой с анималистичным принтом - интересный акцент.

Волосы модель собрала в идеально гладкий пучок - любимая прическа Шейк на все случаи жизни. Макияж сделан с акцентом на пышные губы.

Кстати, место проведения показа Шейк покинула не менее эффектно, чем наряд, в котором она вышла на подиум. Ирину у выхода из театра ожидал черный байк с неизвестным водителем. Модель надела черную куртку от ветра, защитный шлем и со скоростью ветра укатила от папарацци.

Скриншоты: instagram.com/brittshayknews

Напомним, ранее Ирина Шейк честно призналась в своих слабостях. Даже супермодели позволяют себе небольшие "грехи".