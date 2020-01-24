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Ірина Шейк в жакеті на голе тіло полонила образом спокусливої скромниці

Lite » Мода 24.01.2020 - 11:11
Ірина Шейк в жакеті на голе тіло полонила образом спокусливої скромниці
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Шейк ефектно вислизнула від папараці на мотоциклі

Супермодель Ірина Шейк ледь не кожним своїм виходом примудряється зробити справжній фурор. Як нещодавня поява 34-річної красуні на ювілейному шоу Jean Paul Gaultier в рамках Тижня моди в Парижі. Довгонога красуня пройшлася по модному подіуму в одному з найбільш пікантних нарядів нової колекції Жана-Поля Готьє - ультракоротка міні-сукня з прозорими вставками і стягуючим корсетом. Оригінально окреслена зона декольте. Ірина виглядала на подіумі, як антична богиня.

Після ювілейного показу французького модельєра Ірина з'явилася перед камерами в іншому вбранні - не настільки відкритому, але зі своєю "пікантною родзинкою". Так, всюдисущі папараці "підловили" Шейк якраз на виході з театру "Шатле" (Théatre du Châtelet), де і проходив зоряний показ Jean Paul Gaultier від кутюр.

Ірина Шейк в жакеті на голе тіло полонила образом спокусливої скромниці

Ірина Шейк в жакеті на голе тіло полонила образом спокусливої скромниці

Ірина Шейк в жакеті на голе тіло полонила образом спокусливої скромниці

Ірина Шейк після показу Jean Paul Gaultier (скріншоти: instagram.com/brittshayknews)

Спокуслива модель обрала брючний костюм-двійку насиченого теракотового відтінку. Штани-кльош поєднуються з трохи подовженим блейзером. При цьому блейзер Ірина одягла на голе тіло - поверх чорного бра. Підкреслює талію тонкий поясок.

До речі, Шейк дуже часто любить одягати такі жакети без штанів! Блейзер в такому разі служить для супермоделі як сукні. За таким же принципом Шейк блищить і в довгих сорочках чоловічого крою. Все ж ідеальні форми колишньої дружини Бредлі Купера дозволяють будь-які експерименти. На жаль, на цей раз красуня сховала стрункі ніжки під брюками.

Довершують образ чорні черевики з тупим носком на широкому стійкому каблуці. А також маленька чорна сумочка з великою пряжкою з анімалістичним принтом - цікавий акцент.

Волосся модель зібрала в ідеально гладкий пучок - улюблена зачіска Шейк на всі випадки життя. Макіяж зроблений з акцентом на пишні губи.

До речі, місце проведення показу Шейк залишила не менш ефектно, ніж вбрання, в якому вона вийшла на подіум. Ірину біля виходу з театру чекав чорний байк з невідомим водієм. Модель одягла чорну куртку від вітру, захисний шолом і зі швидкістю вітру поїхала від папараці.

Ірина Шейк в жакеті на голе тіло полонила образом спокусливої скромниці

Ірина Шейк в жакеті на голе тіло полонила образом спокусливої скромниці

Ірина Шейк в жакеті на голе тіло полонила образом спокусливої скромниці

Скріншоти: instagram.com/brittshayknews

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк чесно зізналася у своїх слабкостях. Навіть супермоделі дозволяють собі невеликі "гріхи".

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