Она совершенна! Ирина Шейк восхитила стройными ногами и чувственным образом

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель позирует для бренда Falconeri

Ирина Шейк давно начала сотрудничать с итальянской маркой Falconeri, снявшись одновременно в стильной и откровенной фотосессии. Так, съемка проходила в Голландии, но даже среди льдов, в теплых вещах из зимней коллекции 33-летняя красавица сумела остаться максимально «горячей».

Ирина Шейк в новом образе (фото: instagram.com/irinashayk)

Теперь она периодически радует поклонников новыми кадрами в новинках марки: сделанными дома, а также снятыми профессионалами. Один из таких кадров появился на странице модели несколько часов назад. Ирина позирует в кейпе с широкими рукавам, капюшоном и крупными накладными карманами стоимостью около $1000. Волосы, зачесанные назад в «мокрую» укладку, выразительный макияж и томный взгляд… Ирина, похоже, решила продемонстрировать всю свою красоту и харизму. А заодно и свои стройные длинные ноги безупречной формы, покрытые к тому же золотистым загаром.

Ирина Шейк в вещах из новой коллекции Falconeri (фото: instagram.com/irinashayk)

«Королева», «Божественна», «Превосходна!», «Ах, эти ноги», «Прекрасна», «Невероятна», – не могут остановиться поклонники. Всего за первый час пост собрал рекордное количество лайков и массу приятных комментариев.

К слову, в перерывах между рабочими проектами и светскими выходами Шейк по-прежнему все время посвящает своей дочери Лее. Напомним, знаменитые родители малышки делят между собой опеку над ней. Поэтому папарации регулярно застают девочку то с Ириной, то с Брэдли Купером за длинными прогулками по Нью-Йорку. Бывшие возлюбленные сумели сохранить хорошие отношения и не чинят никаких преград друг другу. К тому же бабушка Леи – мама Брэди Купера Глория Кампано – просто обожает внучку и всегда готова помочь в воспитании.