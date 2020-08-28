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Ирина Шейк, Эмили Ратаковски, Белла Хадид и другие: на обложке известного глянца блистают сразу 100 моделей

Автор: Ольга Турчаникова

Модели снялись для Vogue Italia

Ирина Шейк, Эмили Ратаковски, Белла Хадид, Кайя Гербер, Синди Кроуфорд, Саша Пивоварова и другие известные личности из фенш-индустрии приняли участие в съемках для сентябрьского номера известного глянцевого журнала Vogue Italy. Всего обложку украсили 100 знаменитостей. «100 обложек, 100 человек, 100 историй», – так звучит слоган нового номера, который объединил моделей, актеров и других персон мира моды и шоу-бизнеса из разных поколений.

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Модели стали героинями нового номера (фото: instagram.com/vogueitalia)

Все героини в основном надели вещи из осенних коллекций. Белла Хадид предстала на ней в черном кожаном костюме: объемном пиджаке на голое тело, а также длинной юбке. Также ей подобрали и закрытый темно-серый костюм. Главная соблазнительница сети Эмили Ратаковски примерила на своей обложке довольно скромный черный топ на одно плечо, а сверху накинула серое пальто. Ирина Шейк снята в сером пальто, на обложке она предстала без макияжа и с собранными в пучок волосами. Кайя Гербер предстала на своей обложке в полный рост, надев нижнее белье. А ее мама – культовая модель 90-х Синди Кроуфорд – завернулась в уютный теплый серый жакет.

Звезды на обложке культового глянца (фото: instagram.com/vogueitalia)

Есть среди знаменитостей, ставших участниками съемки, и многие не столь известные широкой публике персоны. Редактора постарались включить в этот список всех личностей, которые сыграли ключевую роль в модной индустрии за последние годы. Таким образом, Vogue Italia сумел привлечь внимание ко многим людям, которые обычно остаются за кадром. Над фотосессией работали лучшие мастера, которые уже активно делятся снимками на своих страницах в сети Instagram. Своими впечатлениями уже успели поделиться и многие модели. Все они пишут трогательные слова культовому глянцу, выражая свою благодарность за участие в столь значимом фешн-проекте.

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Новости Украины Ирина ШейкЭмили РатаковскиСинди Кроуфорд