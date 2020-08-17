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Женщина-мечта: 54-летняя Синди Кроуфорд восхитила стройной фигурой и "бесконечными" ногами

Понедельник 17 августа 2020 18:18
Женщина-мечта: 54-летняя Синди Кроуфорд восхитила стройной фигурой и "бесконечными" ногами
Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: Lite

Модель показала наряд любимого оттенка

Синди Кроуфорд в феврале этого года отметила 54-летие. Но по внешнему виду культовой модели ни за что не догадаться о ее реальном возрасте. Признанная красавица, которая прославилась еще в 90-х, по-прежнему выглядит молодой и невероятно стройной, что демонстрирует в своем Instgram-блоге. В этот раз звезда просто очаровала подписчиков, примерив яркий и необычный наряд.

Женщина-мечта: 54-летняя Синди Кроуфорд восхитила стройной фигурой и &quot;бесконечными&quot; ногами Синди в новом образе (фото: instagram.com/cindycrawford)

Синди надела длинное ярко-желтое платье с женственным силуэтом. Глубокое декольте и высокий разрез по ноге добавили луку игривую и легкую нотку. Благодаря им стройные ноги Кроуфорд, покрытые шоколадным загаром, выглядели невероятно соблазнительно. Звезда наслаждается солнечными ваннами на заднем дворе своей роскошной виллы, лежа на шезлонге. Летний аутфит дополнили только очки-авиаторы. Она закинула руки за голову, подставив лицо солнечным лучам. В качестве подписи Синди выбрала несколько эмодзи солнечного оттенка.

Женщина-мечта: 54-летняя Синди Кроуфорд восхитила стройной фигурой и &quot;бесконечными&quot; ногами

Модель по-прежнему прекрасна (фото: instagram.com/cindycrawford)

«Ты такая солнечная малышка», «Выглядишь невероятно», «Эти ноги», «Восхитительна», «Рай», «Легенда», «Эта женщина всегда остается молодой», «Богиня», «По-прежнему номер один», «Пример для наследования во всем», «Желтое платье просто прекрасно», «Прекрасная леди», «Ты благословенна», «У нее восхитительные ноги, и она знает, как использовать их», «Королева», – комментарии подобного плана все продолжают сыпаться на страницу 54-летней знаменитости.

Напомним, сейчас внимание фолловеров Синди также приковано и к ее 18-летней дочери. Не так давно девушку заподозрили в более чем дружеских отношениях с британской моделью Карой Делевинь. Звезды часто появляются вместе на людях, при этом не скрывают чувств: обнимаются, целуются и не отходят друг от друга ни на шаг. На днях Кайя и Кара сделали одинаковые татуировки, чем только убедили фанатов в их догадках.

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Новости Украины модельСинди Кроуфорд
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