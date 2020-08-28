Ірина Шейк, Емілі Ратаковскі, Белла Хадід інші: на обкладинці відомого глянцю блищать відразу 100 моделей

Ірина Шейк, Емілі Ратаковскі, Белла Хадід, Кайя Гербер, Сінді Кроуфорд, Саша Пивоварова та інші відомі особистості з фенш-індустрії взяли участь у зйомках для вересневого номера відомого глянцевого журналу Vogue Italy. Всього прикрасили обкладинку 100 знаменитостей. «100 обкладинок, 100 особистостей, 100 історій», – так звучить слоган нового номера, який об'єднав моделей, акторів і інших персон світу моди і шоу-бізнесу з різних поколінь.

Моделі стали героїнями нового номера (фото: instagram.com/vogueitalia)

Всі героїні в основному одягли речі з колекцій осені. Белла Хадід постала на ній у чорному шкіряному костюмі: об'ємному піджаку на голе тіло, а також довгій спідниці. Також їй підібрали і закритий темно-сірий костюм. Головна спокусниця мережі Емілі Ратаковскі приміряла на своїй обкладинці досить скромний чорний топ на одне плече, а зверху накинула сіре пальто. Ірина Шейк знята у сірому пальті, на обкладинці вона з'явилася без макіяжу і з зібраними в пучок волоссям. Кайя Гербер постала на своїй обкладинці в повний зріст, надівши нижню білизну. А її мама – культова модель 90-х Сінді Кроуфорд – загорнулася в теплий затишний сірий жакет.

Зірки на обкладинці культового глянцю (фото: instagram.com/vogueitalia)

Є серед знаменитостей, які стали учасниками зйомки, і багато не настільки відомих широкій публіці персон. Редактора постаралися включити в цей список всіх особистостей, які відіграли ключову роль в модній індустрії за останні роки. Таким чином, Vogue Italia зумів привернути увагу до багатьох людей, які зазвичай залишаються за кадром. Над фотосесією працювали кращі майстри, які вже активно діляться знімками на своїх сторінках в мережі Instagram. Своїми враженнями вже встигли поділитися і багато моделей. Всі вони пишуть слова розчулення культовому глянцю, висловлюючи свою вдячність за участь у такому важливому фешн-проекті.