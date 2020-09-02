Идеальна с головы до ног: Ирина Шейк демонстрирует безупречное тело в соблазнительной съемке

Звезда поделилась первыми кадрами
Ирина Шейк продолжает знакомить всех своих подписчиков с новыми проектами, в которых она участвует. Так, модель украсила очередную обложку популярного глянцевого издания Vogue, снявшись в который раз для его российской версии. Для кавер-стори, что имеет название «Ветер перемен», Шейк примерила несколько женственных образов.
Гардероб для съемок Ирине составили белое платье, украшенное цветочными узорами, с пышными рукавами-фонариками и оборками, молочного оттенка платье с галстуком бантом на шее, кружевным поясом и плиссированной юбкой, а также пальто бежевого оттенка… На обложке модель предстала в белом платье с широкими рукавами, пеной оборок и кружева. Отдельного внимания заслуживает прическа модели: Ирине сделали объемное каре с подкрученными прядями.
Новая обложка Ирины (фото: instagram.com/irinashayk)
Помимо новой съемки, в сториз Шейк поделилась еще одной работой – для новой фотосессии она примерила по-настоящему соблазнительные образы. Высокие сапоги, надетые вместе с полупрозрачным боди и поясом-корсетом, нижнее белье в песочных тонах, которое дополняют ботфорты и короткая шуба… Благодаря им модель сумела продемонстрировать в который раз свои стройные бесконечные ноги, плавные изгибы тела и аппетитные формы. Подробности съемки Ирина не рассекретила. Но судя по количеству звездным мастеров, работающих над фотосессией, поклонников ожидает нечто грандиозное.
Напомним, на днях Ирина Шейк показала новую рекламную кампанию для бельевого бренда Intimissimi. Звезда продемонстрировала кружевной комплект белья и свое роскошное тело.