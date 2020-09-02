Ідеальна з голови до ніг: Ірина Шейк демонструє бездоганне тіло в спокусливій зйомці

Ірина Шейк продовжує знайомити всіх своїх послідовувачів з новими проектами, в яких вона бере участь. Так, модель прикрасила чергову обкладинку популярного глянцевого видання Vogue, знявшись вктре для його російської версії. Для кавер-сторі, що має назву «Вітер змін», Шейк приміряла кілька жіночних образів.

Гардероб для зйомок Ірині склали біле плаття, прикрашене квітковими візерунками, з пишними рукавами-ліхтариками і оборками, молочного кольору сукня з краваткою бантом на шиї і мереживним поясом, плісированою спідницею, а також пальто бежевого відтінку... На обкладинці модель з'явилася в білій сукні з широкими рукавами, піною воланів і мережива. Окремої уваги заслуговує зачіска моделі: Ірині зробили об'ємне каре з підкрученими пасмами.

Нова обкладинка Ірини (фото: instagram.com/irinashayk)

Крім нової зйомки, в сторіз Шейк поділилася ще однією роботою – для нової фотосесії вона приміряла по-справжньому спокусливі образи. Високі чоботи, одягнуті разом з напівпрозорим боді і поясом-корсетом, нижня білизна в пісочних тонах, які доповнюють ботфорти і коротка шуба... Завдяки їм модель зуміла продемонструвати вкотре свої стрункі нескінченні ноги, плавні вигини тіла і апетитні форми. Подробиці зйомки Ірина не розсекретила. Але судячи з кількості зоряних майстрів, що працюють над фотосесією, шанувальників чекає щось грандіозне.

Ірина показала перші фото з нової зйомки (фото: instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, днями Ірина Шейк показала нову рекламну кампанію для білизняного бренду Intimissimi. Зірка продемонструвала мереживний комплект білизни і своє розкішне тіло.