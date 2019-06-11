Он идеален: Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына

38-летняя знаменитость на седьмом небе от счастья
Ким Кардашьян, которая месяц назад в четвертый раз стала мамой, решила, наконец, показать малыша миру. Несколько часов назад знаменитость опубликовала трогательный пост довольно просто содержания: сладко спящий малыш и короткая подпись "Псалм Уэст".
Но этого было достаточно, чтобы растрогать мировую сеть. Поклонники оставили множество приятных комментариев под фото:
К слову, сама Ким также месяц назад рассказала, что подметила это. По словам звезды, она уверена, что малыш поменяется, но пока что сходство с младшей дочерью очевидно. По поводу необычного имени знаменитое семейство также дало разъяснение. Так, сын для Ким и Канье – настоящее благословение Небес, поэтому вдохновением для выбора имени послужили библейские псалмы.
К слову, не забывает звездная мама и о других детях: пятилетней Норт, трехлетнем Сейнте и годовалой Чикаго. Фото с малышами регулярно появляются на странице королевы Instagram. К примеру, старшая Норт уже стала практически новой звездой сети. ее любовь к стильным нарядам и эпатажные выходки вызывают настоящий бум на странице Ким. Многие ее поклонники даже высказались, что ждут момента, когда уже девочка заведет собственную страницу.
Также много внимания Ким уделяет любимому мужу. Недавно они отметили 5-летнюю годовщину свадьбы, в честь которой Кардашьян выпустила новую коллекцию косметики, а также опубликовала множество архивных снимков. А несколько дней назад Канье отметил день рождения. И Ким не упустила возможности трогательно его поздравить: "С Днем рождения. Моему удивительному мужу, который не перестает меня удивлять. Спасибо за то, кто ты есть, и за все, что ты делаешь. Я люблю тебя!".