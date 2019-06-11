Он идеален: Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына

Ким Кардашьян, которая месяц назад в четвертый раз стала мамой, решила, наконец, показать малыша миру. Несколько часов назад знаменитость опубликовала трогательный пост довольно просто содержания: сладко спящий малыш и короткая подпись "Псалм Уэст".

Новорожденный ребенок Ким и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

Но этого было достаточно, чтобы растрогать мировую сеть. Поклонники оставили множество приятных комментариев под фото:

О боже, он идеальный!..

О да! Добро пожаловать в мир, малыш!

Самый милый в мире

Как же он идеален

Он такая милашка

Восхитительный

Лицо любви, мира и надежды

Ким, он идеален, выглядит, как ты

Такой драгоценный

Вау

Он ангел

Он выглядит, как Чикаго!

Ким обожает семейные фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, сама Ким также месяц назад рассказала, что подметила это. По словам звезды, она уверена, что малыш поменяется, но пока что сходство с младшей дочерью очевидно. По поводу необычного имени знаменитое семейство также дало разъяснение. Так, сын для Ким и Канье – настоящее благословение Небес, поэтому вдохновением для выбора имени послужили библейские псалмы.

Старшая дочь Ким уже стала звездой сети (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, не забывает звездная мама и о других детях: пятилетней Норт, трехлетнем Сейнте и годовалой Чикаго. Фото с малышами регулярно появляются на странице королевы Instagram. К примеру, старшая Норт уже стала практически новой звездой сети. ее любовь к стильным нарядам и эпатажные выходки вызывают настоящий бум на странице Ким. Многие ее поклонники даже высказались, что ждут момента, когда уже девочка заведет собственную страницу.

Канье и Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также много внимания Ким уделяет любимому мужу. Недавно они отметили 5-летнюю годовщину свадьбы, в честь которой Кардашьян выпустила новую коллекцию косметики, а также опубликовала множество архивных снимков. А несколько дней назад Канье отметил день рождения. И Ким не упустила возможности трогательно его поздравить: "С Днем рождения. Моему удивительному мужу, который не перестает меня удивлять. Спасибо за то, кто ты есть, и за все, что ты делаешь. Я люблю тебя!".