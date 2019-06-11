Він ідеальний: Кім Кардашьян вперше показала обличчя новонародженого сина

38-річна знаменитість на сьомому небі від щастя
Кім Кардашьян, що місяць тому в четвертий раз стала мамою, вирішила, нарешті, показати малюка світу. Кілька годин тому знаменитість опублікувала зворушливий пост досить просто змісту: малюк, що солодко спить, і короткий підпис "Псалм Вест".
Але цього було достатньо, щоб зворушити світову мережу. Шанувальники залишили безліч приємних коментарів під фото:
До речі, сама Кім також місяць тому розповіла, що помітила це. За словами зірки, вона впевнена, що малюк зміниться, але поки що схожість з молодшою дочкою очевидна. З приводу незвичайного імені знамените сімейство також дало роз'яснення. Так, син для Кім і Каньє – справжнє благословення Небес, тому натхненням для вибору імені послужили біблійні псалми.
До речі, не забуває зоряна мама і про інших дітей: п'ятирічну Норт, трирічну Сейнте і однорічну Чикаго. Фото з малюками регулярно з'являються на сторінці королеви Instagram. Наприклад, старша Норт вже стала практично новою зіркою мережі. Її любов до стильного вбрання і епатажних витівок викликають справжній бум на сторінці Кім. Багато її шанувальники навіть висловилися, що чекають моменту, коли дівчинка вже заведе власну сторінку.
Також багато уваги Кім приділяє коханому чоловікові. Нещодавно вони відзначили 5-річну річницю весілля, на честь якої Кардашьян випустила нову колекцію косметики, а також опублікувала безліч архівних знімків. А кілька днів тому Каньє відзначив день народження. І Кім не упустила можливості зворушливо його привітати: "З Днем народження. Моєму дивовижному чоловікові, який не перестає мене дивувати. Спасибі за те, хто ти є, і за все, що ти робиш. Я люблю тебе!".