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Кришталева дівчина: Кім Кардашян захоплює стрункою фігурою в латексному платті

Lite » Мода 08.05.2019 - 13:56
Кришталева дівчина: Кім Кардашян захоплює стрункою фігурою в латексному платті
Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

38-річна зірка показала ще один наряд від Тьєррі Мюглера

Кім Кардашян обожнює світські виходи, і для Met Gala 2019 підібрала по-справжньому розкішні образи. На червоній доріжці вона з'явилася в "мокрій" сукні від французького модельєра Thierry Mugler і викликала фурор. Її наряд був визнаний одним з найефектніших навіть при більш складних і незвичайних образах інших знаменитостей. А ввечері на афтепаті вона продемонструвала ще один не менш яскравий лук – також від свого давнього друга Тьєррі Мюглера.

На вечірку вона прийшла в яскраво-блакитному латексному міні-платті з глибоким вирізом, декороване безліччю кристалів у формі крапельок. Доповнювали образ такого ж відтінку чоботи і високі рукавички. На голові у королеви Instagram красувався перуку з кристалів. Завершальний штрих – макіяж і манікюр з блискітками і в тон наряду. "Кришталева Дівчина "Кемпа"! Ще одне творіння Тьєррі Мюглера!..", – написала Кім.

Кім Кардашьян
Кришталева дівчина: Кім Кардашян захоплює стрункою фігурою в латексному платті

Кім Кардашьян у сукні Thierry Mugler на вечірці Met Gala 2019 (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники високо оцінили співпрацю музи і майстра, засипавши фото бурхливими захватами:

  • "Ікона",
  • "Цей образ ти повинна була надіти на червону доріжку, а не на вечірку... Просто дивовижно!",
  • "Все чудово: вбрання, тіло...",
  • "Це все і навіть більше!",
  • "Кім, ти вбила мене",
  • "Дивно. Я чесно думаю, що вона краще будь-якого іншого образу на Gala!",
  • "Хороша кожна деталь",
  • "О боже, просто неймовірно!"...

Кришталева дівчина: Кім Кардашян захоплює стрункою фігурою в латексному платті

Кришталева дівчина: Кім Кардашян захоплює стрункою фігурою в латексному платті

Кришталева дівчина: Кім Кардашян захоплює стрункою фігурою в латексному платті

Образ Кім Кардашян для вечірки Met Gala 2019 (фото: instagram.com/kimkardashian)

Треба відзначити, що багато членів сімейства Кардашян зуміли вигідно вирізнитися на Балу. Так, Кайлі Дженнер для вечора обрала також два яскравих образи, що нагадують русалку: в фіолетовому і бірюзовому тонах від Versace. А Кендалл прийшла в яскраво-помаранчевому платті з пір'ям. Сестри, обидві в нарядах від Донателли Версаче, із задоволенням позували разом і веселилися.

А ось Каньє Вест, який супроводжував свою епатажну дружину Кім на Met Gala 2019, явно був далекий від загальної модної ейфорії. Він проігнорував дрес-код, вибравши дуже скромне вбрання: чорні брюки, куртка, біла футболка і кросівки. Практично весь вечір він провів, стоячи осторонь від загальних веселощів. І завдяки цьому навіть потрапив під приціл користувачів мережі, які одразу висміяли його відсторонений нудьгуючий вигляд.

Нагадаємо, Ірина Шейк показала свій розкішний образ в сукні Burberry для червоної доріжки Met Gala 2019. Вибране плаття вигідно підкреслило декольте моделі.

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