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Горячо! Полуголая Алессандра Амбросио блистает в новом пикантном наряде

Lite » Мода 26.02.2020 - 22:25
Горячо! Полуголая Алессандра Амбросио блистает в новом пикантном наряде
Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Звезда демонстрирует новый образ

Алессандра Амбросио обожает пляжные образы, а потому вся ее страница в Instagram пестрит полуобнаженными снимками в купальниках, мини-шортах и легких платьях. Казалось, горячее некуда. Но отправившись в Рио-де-Жанейро, она доказала, что это далеко не предел. 38-летняя модель уже показала 2 более чем эффектных образа. Первый составили брюки клеш и верх от купальника. С помощью второго – серебристого боди с бахромой – звезда просто затмила всех присутствующих на карнавале.

Горячо! Полуголая Алессандра Амбросио блистает в новом пикантном наряде

Модель любит смелые эксперименты (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

И вот новый выход Алессандры в пикантном наряде, достойном Playboy-вечеринки. Перед восторженной публикой модель позировала в блестящем серебристом костюме: полупрозрачном лифчике, а также трусиках с пристегнутым к ним на цепях штанинами. Образ дополнил кокетливо повязанный на шею галстук, крупные серьги и браслеты. Макияж Амбросио сделали яркий и выразительный, а волосы вытянули утюжком. Своим новым нарядом и совершенным телом бразильская красотка просто взорвала сеть – свои восторженные отзывы ей оставили почти 800 человек.

Горячо! Полуголая Алессандра Амбросио блистает в новом пикантном наряде

Алессандра блистает в новом пикантном образе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, над своей безупречной фигурой бывший «ангел» Victoria's Secret работает неустанно. Чаще всего она занимается самостоятельно в спортзале, но любит также разбавить фитнес-рутину пробежками, игрой в пляжные игры и домашними упражнениями. Такая ежедневная активность – залог подтянутого тела и отличного настроения, уверена Алессандра. К такому режиму красавицы приучает и детей: 7-летнего Ноа, а также 11-летнюю Аню Луизу, которой в сети уже пророчат моделью карьеру не хуже маминой.

Горячо! Полуголая Алессандра Амбросио блистает в новом пикантном нарядеАлессанра в компании подруг (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Судя по активности девочки, она и сама не прочь пойти по стопам знаменитой родительницы. Она с удовольствием совершает светские выходы в компании Алессандры, ходит по модным показам и вечеринкам. Но на карнавал Алессандра решила отправиться в компании подруг.

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