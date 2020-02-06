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Алессандра Амбросио в соблазнительном наряде блеснула тонкой талией и откровенным декольте

Lite » Мода 06.02.2020 - 22:29
Алессандра Амбросио в соблазнительном наряде блеснула тонкой талией и откровенным декольте
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель порадовала новым выходом в свет

Алессандра Амбросио, которая на днях показала трогательные семейные кадры, решила вернуться к работе. Девушка стала почетной гостьей мероприятия, устроенного Variety и Armani Beauty – Makeup Artistry Dinner 2020. На ивенте она появилась в необычном образе, который подчеркнул все достоинства фигуры супермодели: тонкую талию, стройные ноги и пышную грудь.

Алессандра Амбросио в соблазнительном наряде блеснула тонкой талией и откровенным декольте

Ансамбль составили зауженные брюки из бархата, пиджак с откровенным декольте, надетый на голое тело, а также утонченные босоножки на шпильке. Дополнили образ широкий ремень, а также крупные серебристые серьги. Последний штрих – необычная укладка на одну сторону и макияж с серыми тенями в тон наряду.

Алессандра Амбросио в соблазнительном наряде блеснула тонкой талией и откровенным декольтеАлессандра Амбросио в соблазнительном наряде блеснула тонкой талией и откровенным декольте

Алессандра на ивенте (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра выглядела столь изысканно и роскошно, что просто взорвала сеть – поклонники засыпали ее похвалами и комплиментами. Сама 38-летняя модель свои слова восхищения отдала любимой визажистке Каролине Гонсалес (Carolina Gonzalez), которую на этом вечере отметили за достижения в бьюти-индустрии. Амбросио опубликовала несколько фото с Каролиной и написала: "В честь моего дорогого друга и замечательного визажиста @cgonzalezbeauty!!! Мама, я так сильно тебя люблю и очень горжусь тем, что ты в моей жизни", – написала растроганная звезда.

Алессандра Амбросио в соблазнительном наряде блеснула тонкой талией и откровенным декольте

Амбросио и ее любимый визажист (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Еще один праздник, который не могла обойти стороной знаменитая красавица – день рождения любимого папы, Луиса Николау Амбросио. В честь такого события девушка показала общее фото с родителями и своими детьми и оставила трогательное поздравление: "С днем рождения, папа!!! Желаем тебе всего наилучшего в этом мире!!! Спасибо, что вдохновляешь нас... мы любим тебя бесконечно".

Алессандра Амбросио в соблазнительном наряде блеснула тонкой талией и откровенным декольтеАлессандра Амбросио в соблазнительном наряде блеснула тонкой талией и откровенным декольтеАлессандра с семьей (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

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