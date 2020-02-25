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Полуобнаженная Алессандра Амбросио восхитила совершенным телом в блестящем боди

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.02.2020 - 22:32
Полуобнаженная Алессандра Амбросио восхитила совершенным телом в блестящем боди
Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель поделилась откровенным фото

Алессандра Амбросио сейчас находится в Бразилии. Супемодель отправилась в Рио-де-Жанейро в компании подруг, чтобы повеселиться на карнавале, а заодно и поработать. 38-летняя красавица представила новинки из коллекции своего бренда GAL Floripa – в них блистали все девушки. Сама она примерила необычный образ, который состоял из высоких трикотажных брюк, а также золотистого бюстгальтера.

Полуобнаженная Алессандра Амбросио восхитила совершенным телом в блестящем боди

Алессандра обнажилась в Рио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Но этот образ, хоть и был весьма привлекательным, все же проигрывал тому, который подготовила Алессандра для вечера. Она надела черный топ с надписью «№1», а также серебристый полупрозрачный костюм: высокие трусики с юбкой-бахромой и тонкую сетку на грудь. Дополнили образ босоножки на высоких каблуках, а также серебристые украшения. Волосы звезда распустила по плечам, а макияж сделала ярким и броским.

Полуобнаженная Алессандра Амбросио восхитила совершенным телом в блестящем боди

Девушка зажгла по полной (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В таком виде Алессандра отплясывала на карнавале в компании подруг, веселилась и наблюдала роскошное действо. В разгар вечера она так разошлась, что сняла черный топ, продемонстрировав миру свою обнаженную грудь.

Полуобнаженная Алессандра Амбросио восхитила совершенным телом в блестящем боди

Алессандра от души повеселилась (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В личном микроблоге звезда сделала несколько постов, где во все красе показала свою идеальную фигуру. Стройные ноги, пышная грудь и ягодицы, точеные руки и тонкая талия – Амбросио выглядела не менее соблазнительно танцовщиц, которые составили ей компанию на многих фото.

Полуобнаженная Алессандра Амбросио восхитила совершенным телом в блестящем бодиАлессандра умеет выделяться (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Интересно, что в поездку Алессандра отправилась без своего возлюбленного Николо Одди. Хотя обычно молодой человек всюду сопровождает свою девушку. Как известно, он в отличных отношениях с детьми модели, Ноа и Ани Луизы. Часто в путешествия они отправляются всей семьей. Своих детей у пары нет, и пока что Алессандра и Николо не оформили свои отношения официально.

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