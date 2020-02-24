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В брюках клеш и бюстгальтере: Алессандра Амбросио похвасталась стройным телом в необычном наряде

Lite » Мода 24.02.2020 - 22:22
В брюках клеш и бюстгальтере: Алессандра Амбросио похвасталась стройным телом в необычном наряде
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Звезда отправилась в Рио-де-Жанейро

Алессандра Амбросио – не только одна из самых знаменитых моделей современности, но и успешная бизнесвумен. В прошлом году вместе с сестрой Алин и подругой Жизель девушки создали бренд купальников GAL Floripa, который благодаря стараниям Алессандры уже обрел в сети немалую популярность. В прошлые выходные девушки отправились в Рио-де-Жанейро, чтобы не только поучаствовать в знаменитом на весь мир карнавале, но и презентовать новую линию купальников.

В брюках клеш и бюстгальтере: Алессандра Амбросио похвасталась стройным телом в необычном наряде

В брюках клеш и бюстгальтере: Алессандра Амбросио похвасталась стройным телом в необычном нарядеВ брюках клеш и бюстгальтере: Алессандра Амбросио похвасталась стройным телом в необычном нарядеМодель с подругами в Рио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Девушки в Рио-де-Жанейро отправились большой компанией, а все мельчайшие подробности путешествия Амбросио с удовольствием выкладывала в сеть. Все они не упустили случая в который раз показать вещи собственного производства. Сама Алессандра выбрала, пожалуй, наиболее запоминающийся образ, в котором выглядела необычно и соблазнительно даже на фоне бразильских красоток.

В брюках клеш и бюстгальтере: Алессандра Амбросио похвасталась стройным телом в необычном нарядеВ брюках клеш и бюстгальтере: Алессандра Амбросио похвасталась стройным телом в необычном наряде

Алессандра в соблазнительном образе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Бывший "ангел" Victoria’s Secret примерила высокие брюки клеш, сшитые из трикотажа и украшенные на талии золотистой цепочкой. А дополнил их бюстгальтер из коллекции GAL Floripa. К слову, такой прием: "верх" купальника вместо кроп-топа, сейчас на пике популярности. Его этим летом следует учесть всем, кто любит создавать "горячие" образы. Обувь 38-летняя звезда выбрала комфортную – золотистые босоножки-вьетнамки отлично сочетались по стилю и оттенку со всеми остальными вещами. Из аксессуаров Амбросио выбрала крупные подвески на золотистой цепочке, а также яркие браслеты и часы. Позже девушка сменила брюки на белую юбку с кокетливыми оборками.

В брюках клеш и бюстгальтере: Алессандра Амбросио похвасталась стройным телом в необычном нарядеВ брюках клеш и бюстгальтере: Алессандра Амбросио похвасталась стройным телом в необычном наряде Девушка сменила несколько нарядов (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

А вечером, для карнавала, подобрала образ максимально соблазнительный. Откровенное боди с серебристой бахромой, черный топ с надписью "№1", босоножки на внушительных каблуках… Алессандра буквально ослепила всех присутствующих, заставив фотографов выстраиваться в очередь за ее снимками.

В брюках клеш и бюстгальтере: Алессандра Амбросио похвасталась стройным телом в необычном нарядеЗвезда приятно удивила поклонников (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

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