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Гаряче! Напівгола Алессандра Амбросіо блищить в новому пікантному вбранні

Lite » Мода 26.02.2020 - 22:25
Гаряче! Напівгола Алессандра Амбросіо блищить в новому пікантному вбранні
Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Зірка демонструє новий образ

Алессандра Амбросіо обожнює пляжні образи, а тому вся її сторінка в Instagram рясніє напівоголеними знімками в купальниках, міні-шортах і легких сукнях. Здавалося, гарячіше нікуди. Але вирушивши в Ріо-де-Жанейро, вона довела, що це далеко не межа. 38-річна модель вже показала більш ніж 2 ефектних образи. Перший склали брюки кльош і верх від купальника. З допомогою другого – сріблястого боді з бахромою – зірка просто затьмарила всіх присутніх на карнавалі.

Гаряче! Напівгола Алессандра Амбросіо блищить в новому пікантному вбранні

Модель любить сміливі експерименти (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

І ось новий вихід Алессандри в пікантному вбранні, гідному Playboy-вечірки. Перед захопленою публікою модель позувала в блискучому сріблястому костюмі: напівпрозорому ліфчику, а також трусиках з пристебнутим до них на ланцюгах штанинами. Доповнила образ краватка, кокетливо зав'язана на шию, великі сережки та браслети. Макіяж Амбросіо зробили яскравий і виразний, а волосся витягла праскою. Своїм новим вбранням і досконалим тілом бразильська красуня просто підірвала мережу – свої захоплені відгуки залишили їй майже 800 осіб.

Гаряче! Напівгола Алессандра Амбросіо блищить в новому пікантному вбранні

Алессандра блищить в новому пікантному образі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, над своєю бездоганною фігурою колишній «ангел» Victoria's Secret працює невпинно. Найчастіше вона займається самостійно в спортзалі, але любить також розбавити фітнес-рутину пробіжками, грою в пляжні ігри і домашніми вправами. Така щоденна активність – запорука підтягнутого тіла і відмінного настрою, впевнена Алессандра. До такого режиму красуня привчає і дітей: 7-річного Ноа, а також 11-річну Аню Луїзу, якій в мережі вже пророкують моделлю кар'єру не гірше маминої.

Гаряче! Напівгола Алессандра Амбросіо блищить в новому пікантному вбранніАлессандра з друзями (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Судячи з активності дівчинки, вона і сама не проти піти по стопах знаменитої матері. Мала із задоволенням робить світські виходи в компанії Алессандри, ходить по модних показів та вечірок. Але на карнавал Алессандра вирішила вирушити в компанії подруг.

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