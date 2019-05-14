Голубая мечта: Винни Харлоу показала стройное тело в оригинальном бикини

26-летняя модель поделилась новой чувственной съемкой
Винни Харлоу обладает необычной внешностью, безупречной фигурой и особым магнетизмом – неудивительно, что на ее счету – масса различных фотосессий и проектов. И съемки в нижнем белье и купальниках уже стали ее визитной карточкой. Несколько часов назад она представила новую серию чувственных снимков. Девушка позирует в Майами на фоне океана в голубом купальнике, сверху на который надет такого же оттенка топ с рукавами. Дополняют образ длинные золотистые волосы, уложенные в легкую волну, и макияж в натуральных тонах.
Винни Харлоу в новой съемке (фото: instagram.com/winnieharlow)
Такой летний пляжный лук невероятно впечатлил поклонников Винни, которые принялись бурно комментировать ее фото.
Не остались в стороне и коллеги красотки по подиуму. "Я думала, что это настоящая Барби!", – написала под фото супермодель Белла Хадид.
Модель любит меняться (фото: instagram.com/winnieharlow)
К слову, Винни – большая любительница экспериментов с прическами – уже запутала поклонников, появляясь с различными оттенками и укладками. На недавнем Met Gala она была с коротким блондом, на последних фото в Instagram – с длинными черными локонами, а на фестивале в апреле она и вовсе примерила ярко-розовый оттенок. Она сама не раз признавалась, что с удовольствием бы носила его и дальше, если бы не модельная карьера.
Винни обожает вдохновлять поклонников и свободно выражать себя (фото: instagram.com/winnieharlow)
Нужно отметить, что откровенные позы и смелые выходки Винни любят не все ее поклонники. Так, на вечеринке после Бала Института костюма Харлоу разыграла целый перформанс – она исполнила зажигательный танец в леопардовом комбинезоне, который многие фолловеры отметили как "неприятный" и "отвратительный". Впрочем, сама модель не реагирует на подобные высказывания – она привыкла отстаивать свои границы и давно перестала обращать внимание на чужое мнение.