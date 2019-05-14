Голубая мечта: Винни Харлоу показала стройное тело в оригинальном бикини

Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

26-летняя модель поделилась новой чувственной съемкой

Винни Харлоу обладает необычной внешностью, безупречной фигурой и особым магнетизмом – неудивительно, что на ее счету – масса различных фотосессий и проектов. И съемки в нижнем белье и купальниках уже стали ее визитной карточкой. Несколько часов назад она представила новую серию чувственных снимков. Девушка позирует в Майами на фоне океана в голубом купальнике, сверху на который надет такого же оттенка топ с рукавами. Дополняют образ длинные золотистые волосы, уложенные в легкую волну, и макияж в натуральных тонах.

Винни Харлоу в новой съемке (фото: instagram.com/winnieharlow)

Такой летний пляжный лук невероятно впечатлил поклонников Винни, которые принялись бурно комментировать ее фото.

"Ты так хороша в синем"

"Этот цвет волос на вас, хотя!"

"Бомба"

"Оглушительная"

"Великолепна"

"Идеальна!"

"Это твой цвет, детка"

"Ты восхитительна"

"Божественно красива"

"Прекрасная леди"

"Бомба"

"Голубой ангел"

"Эта девчонка так горяча!"

"Ты выглядишь замечательно, никогда не позволяй никому говорить по-другому"

Не остались в стороне и коллеги красотки по подиуму. "Я думала, что это настоящая Барби!", – написала под фото супермодель Белла Хадид.

Модель любит меняться (фото: instagram.com/winnieharlow)

К слову, Винни – большая любительница экспериментов с прическами – уже запутала поклонников, появляясь с различными оттенками и укладками. На недавнем Met Gala она была с коротким блондом, на последних фото в Instagram – с длинными черными локонами, а на фестивале в апреле она и вовсе примерила ярко-розовый оттенок. Она сама не раз признавалась, что с удовольствием бы носила его и дальше, если бы не модельная карьера.

Винни обожает вдохновлять поклонников и свободно выражать себя (фото: instagram.com/winnieharlow)

Нужно отметить, что откровенные позы и смелые выходки Винни любят не все ее поклонники. Так, на вечеринке после Бала Института костюма Харлоу разыграла целый перформанс – она исполнила зажигательный танец в леопардовом комбинезоне, который многие фолловеры отметили как "неприятный" и "отвратительный". Впрочем, сама модель не реагирует на подобные высказывания – она привыкла отстаивать свои границы и давно перестала обращать внимание на чужое мнение.