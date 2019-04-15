В ярком мини и с розовыми волосами: Винни Харлоу в образе Барби развлекается на фестивале

Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Знаменитая модель засыпала сеть снимками с фестиваля Коачелла 2019

Винни Харлоу много работает: в последнее время у модели множество съемок и предложений. Но и развлекаться с друзьями на громких вечеринках и различных музыкальных мероприятиях она не забывает. Так, совсем недавно она веселилась в Майами. А в эти выходные отправилась на знаменитый музыкальный фестиваль Коачелла, который ежегодно собирает в Калифорнии массу знаменитостей и уже давно стал для них возможностью продемонстрировать различные стильные образы. Звезды всегда готовят для фестиваля множество нарядов, фавориты среди которых – цветастые платья в стиле хиппи, ультракороткие джинсовые шорты, ковбойские сапоги и шляпы, купальники и прочие атрибуты свободной счастливой жизни.

Винни Харлоу на фестивале Коачелла в Калифорнии

Винни тоже тщательно подобрала фестивальный гардероб, причем явно с целью выделиться. В один из дней она надела костюм в спортивном стиле необычного кроя и контрастного оттенка. Затем продемонстрировала весьма сексуальный образ: на модели было ярко-розовое белье с сеточкой, светло-голубые, умышленно расстегнутые, мини-шорты и розовые кроссовки.

Стильная Винни Харлоу

Еще один яркий образ она примерила на третий день – костюм кислотного оттенка: салатовый топ и такая же юбка с бантом на поясе, которые дополнила массивными белыми кроссовками.

Все наряды она разбавляла многочисленными украшениями и выразительным макияжем. Но главная деталь образа, безусловно – прическа. Винни окрасила свои роскошные длинные волосы в ярко-розовый оттенок. Поэтому все ее луки получились кукольными. Видимо, на это она и рассчитывала, потому как один из снимков она подписала: "Barbie World".

Многочисленные подписчики и в целом остались в восторге от стиля Винни – они бурно комментируют, делают репосты и даже рисуют фешн-иллюстрации с ее образами. "Вы похожи на ванильно-шоколадное мороженое", "Розовые волосы – это твое, девочка", "Просто невероятно", "Этот образ – просто бомба, он так идет тебе! Ты выглядишь просто нереально", "Что за богиня", "О, эти розовые волосы, они должны остаться навсегда!", "Честно говоря, это просто удивительно!"…

Не менее тепло приняли луки Винни и многочисленные модные порталы, которые отслеживают фестивальный стиль звезд не менее тщательно, чем стритстайл-образы с недель моды.

Напомним, ранее в ярко-розовом мини на яхте Винни Харлоу "зажгла" с друзьями в Майами.