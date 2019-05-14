Блакитна мрія: Вінні Харлоу показала струнке тіло в оригінальному бікіні

26-річна модель поділилася новою чуттєвою зйомкою
Вінні Харлоу володіє незвичайною зовнішністю, бездоганною фігурою і особливим магнетизмом – не дивно, що на її рахунку – маса різних фотосесій і проектів. І зйомки в нижній білизні і купальниках вже стали її візитною карткою. Кілька годин тому вона представила нову серію чуттєвих знімків. Дівчина позує в Маямі на тлі океану в блакитному купальнику, зверху на який надітий такого ж відтінку топ з рукавами. Доповнюють образ довге золотаве волосся, укладене в легку хвилю, і макіяж в натуральних тонах.
Вінні Харлоу в новій зйомці (фото: instagram.com/winnieharlow)
Такий літній пляжний лук неймовірно вразив шанувальників Вінні, які почали бурхливо коментувати її фото.
Не залишилися осторонь і колеги красуні по подіуму "Я думала, що це справжня Барбі!", – написала під фото супермодель Белла Хадід.
Модель любить мінятися (фото: instagram.com/winnieharlow)
До речі, Вінні – велика любителька експериментів із зачісками – вже заплутала шанувальників, з'являючись з різними відтінками й зачісках. На недавньому Met Gala вона була з коротким блондом, на останніх фото в Instagram – з довгими чорними кучерями, а на фестивалі у квітні вона і зовсім приміряла яскраво-рожевий відтінок. Вона сама не раз зізнавалася, що із задоволенням носила його і далі, якби не модельна кар'єра.
Вінні обожнює надихати прихильників і вільно виражати себе (фото: instagram.com/winnieharlow)
Треба зауважити, що відверті пози і найсміливіші витівки Вінні люблять не всі її прихильники. Так, на вечірці після Балу Інституту костюма Харлоу розіграла цілий перформенс – вона виконала запальний танець в леопардовому комбінезоні, який багато фоловерів відзначили як "неприємний" і "огидний". Втім, сама модель не реагує на подібні висловлювання – вона звикла відстоювати свої кордони і давно перестала звертати увагу на чужу думку.