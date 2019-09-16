49-летняя Наоми Кэмпбелл показала роскошное тело в "голом" платье

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель демонстрирует роскошную форму

Наоми Кэмпбелл вновь доказала, что может легко составить конкуренцию молодым моделям. На благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party, которая состоялась на днях в рамках лондонской Недели моды, она пришла в откровенном наряде.

Наоми в "голом" платье (фото: instagram.com/naomi)

Шифоновое черное платье от французского модного дома Thierry Mugler практически полностью состояло из прозрачного шифона, небольшие вставки ткани в форме боди из переливающегося бисера лишь слегка прикрывали тело. Наоми надела его без нижнего белья, тем самым сделав образ еще более сексуальным. Дополнили его туфли на высоких каблуках, серебристые браслеты и бусы, а также золотистые подвески. Прическу ей сделали высокую, с пышными локонами. А макияж – с акцентом на выразительные глаза и губы.

Еще один эффектный выход Наоми (фото: instagram.com/naomi)

Свой эффектный выход она поспешила продемонстрировать в личном микроблоге в Instagram. Фото набрали рекордное количество лайков и комментариев.

Позже она приняла участие в показе Jean Paul Gaultier Haute Couture и прошлась по подиуму в еще нескольких эффектных нарядах. Длинное платье с желто-зеленой аппликацией, повторяющей форму тела, и рукавами, покрытыми рядами разноцветных перьев, что напоминали крылья экзотической птицы, дополнили босоножки с отделкой из перьев. Второй образ – в красном Valentino – открыл пышную грудь "черной пантеры". Выглядела 49-летняя супермодель просто роскошно!

Fashion For Relief Charity Party (фото: instagram.com/naomi)

К слову, Fashion For Relief Charity Party – проект, организованный самой моделью, и ему в этом году исполнилось уже 14 лет.

"Я не могу поверить, что #FashionForRelief уже 14 лет. Я искренне благодарна всем, кто участвовал в этом путешествии со мной, оно было совершенно особенным... И я не могу дождаться, чтобы завтра вечером принести @fashion4relief домой в Лондон! Я буду в прямом эфире транслировать шоу на своем канале YouTube в 9 вечера по Гринвичу, так что настройтесь, чтобы посмотреть, как все волнение происходит вживую!", – написала наоми накануне вечера.