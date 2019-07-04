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Чистая роскошь: Наоми Кэмпбелл блистает на показе Valentino в кутюрном наряде

Lite » Мода 04.07.2019 - 19:27
Чистая роскошь: Наоми Кэмпбелл блистает на показе Valentino в кутюрном наряде
Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

49-летняя супермодель прибыла на показ маэстро

Наоми Кэмпбелл стала еще одной гостьей показа Valentino, который прошел вчера в Париже. Знаменитая супермодель прибыла на шоу в компании главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула и британского журналиста Дерека Бласберга. Мужчины выбрали для светского ивента классику. А  Наоми появилась перед фотографами во всей красе, в образе под стать роскошному шоу – длинном комбинезоне в розовых тонах с принтом от Valentino. С широкими рукавами и брюками, пестрой полоской, перьями на груди и бантом-поясом, оно вызывало ассоциации с экзотической птицей. Дополнили его широкополая шляпка нежно-розового оттенка, а также сумочка, идеально гармонирующая со всем луком. На глаза модель надела черные солнцезащитные очки. А ноги обула босоножки на массивной платформе. Как всегда, она не забыла и о любимом аксессуаре – многочисленных браслетах на обе руки.

Чистая роскошь: Наоми Кэмпбелл блистает на показе Valentino в кутюрном наряде

Наоми и Эдвард давно дружат (фото: instagram.com/naomi)

Свой выход знаменитая красавица опубликовала на странице в Instargram, сделав развернутую подпись. «Вчерашнее прибытие на шоу #ValentinoHauteCouture #FallWinter1920 с @edward_enninful @derekblasberg. Это было еще одно потрясающее, мощное шоу для @maisonvalentino. @pppiccioli, моменты, которые вы можете создать, абсолютно прекрасны, великолепны и оригинальны. Я всегда в восторге от вас и твоего видения!!!».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

Наоми прибыла на показ (видео: instagram.com/naomi)

Многочисленные поклонники «черной пантеры» не могли сдержать слов восторга от такой красоты. Они подметили, что такой оттенок ей невероятно к лицу. А что модели нельзя дать 49 лет.

Чистая роскошь: Наоми Кэмпбелл блистает на показе Valentino в кутюрном нарядеВалентино Гаравани в окружении гостей показа (фото: instagram.com/derekblasberg)

Интересно, что на показе она сидела рядом с Натальей Водяновой, одетой в наряд с похожим принтом. Обе красавицы выбрали наряды от знаменитого дома, продемонстрировав абсолютный хит сезона – яркую полоску. Похожими их сделал и женственный плавный силуэт. По левую же руку от Наоми сидел основатель дома – Валентино Гаравани, который остался в не меньшем восторге от шоу, чем все пришедшие. Дерек прокомментировал его реакцию у себя в Instargram так:

«Конечно, коллекция Valentino вчера была невероятной. Но шоу, которое я наблюдал, было не менее трогательным: мистер Валентино – человек-легенда, сам «Вава» – наблюдал новейшую коллекцию одежды своего одноименного лейбла в чистом блаженстве. После финала весь дом моды вышел, чтобы отдать дань уважения Императору, каждый поцеловал его в щеку, что было неожиданно эмоциональным для всех… В лучшем случае показ мод может быть лучше театра. И за это мы говорим брависсимо!».

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