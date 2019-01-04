Голлівудська актриса захопила образом у сукні-вишиванці на відпочинку

Фото: Кетрін Зета-Джонс (instagram.com/catherinezetajones)

Зіркова пара з дітьми вирушили на відпочинок на Кубу

Знаменита голлівудська актриса Кетрін Зета-Джонс разом із чоловіком Майклом Дугласом і дітьми відпочиває на Кубі і поділилася звідти рідкісним сімейним фото. На знімку, опублікованому в Instagram, зірка позує з чоловіком в красивому платті-вишиванці.

Пара ніжно обіймається на тлі моря. 49-річна Кетрін чудово виглядає в короткій білій сукні з глибоким декольте і вишивкою, солом'яному капелюсі і сонцезахисних окулярах.

"Любов у раю", - підписала фото володарка премій "Оскар" і BAFTA.

Фото: Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас (instagram.com/catherinezetajones)

До речі, деякі підписники зірки пораділи в коментарях, що вона одягла вишиванку.

Скріншот коментарів (instagram.com/catherinezetajones)

Раніше в "сториз" свого облікового запису Зета-Джонс також поділилася яскравим сімейним знімком, на якому вони з чоловіком позують разом з дітьми - 15-річною Керіс і 18-річним Діланом - на тлі рожевої стіни.

Фото: Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас з дітьми (instagram.com/catherinezetajones)

Відзначимо, що в останні роки вишиванки стають все більш трендовими і модними серед світових знаменитостей, і вони нерідко виходять в них у світ або ж вирушають на відпочинок. Серед них – голлівудська актриса Демі Мур, всесвітньо відома американська танцівниця і фотомодель Діта фон Тіз, Клаудія Шиффер, Хайден Панеттьєрі та інші. Крім того, селебріті все частіше вибирають одяг від українських дизайнерів.

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Відео: РБК-Україна