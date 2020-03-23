Соблазнительные сестрички: Кайли и Кендалл Дженнер покорили роскошными фигурами в пикантных нарядах

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушки показали общее фото

Кайли Дженнер, похоже, также устала сидеть дома. 22-летняя миллиардерша так привыкла к постоянным рабочим проектам, съемкам и смене образов, что пребывание на карантине ей явно в тягость. Так, еще пару дней назад она создала пост, где спрашивает у поклонников советы по фильмам. К слову, даже дома девушка старается уделять своим образам максимум внимания. Так, на фото она красуется в черном облегающем по всей фигуре комбинезоне с горлом. Волосы убрала в гладкую укладку, а звершила все выразительным макияжем. Получилось стильно и соблазнительно.

Кайли на карантине (фото: instagram.com/kyliejenner)

Несколько часов назад неугомонная красавица решила добавить фото еще более «горячее». Кайли опубликовала кадр, где позирует со старшей на пару лет сестрой – Кендалл. Обе они примерили одинаковые белые топы, которые отлично подчеркнули аппетитную грудь девушек и и золотистый оттенок их кожи. Как Кайли, так и Кендалл сделали яркий макияж с четко очерченными бровями и чувственными губами.

Кайли и Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

В подписи Дженнер обозначила, что снимок сделан ранее. Смотрятся знаменитая модель и успешная бизнесвумен эффектно и необычно. Фото пришлось по душе и многочисленным фолловерам, и членам семьи. Так, Хлои написала: «Я так скучаю по нам». По всей видимости, намекая на вынужденное сидение дома.

Сторми с мамой смотрит фильмы (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нужно отметить, что Кендалл – одна из самых неактивных в сети сестер. 24-летняя красавица крайне редко постит что-то и практически всегда ее посты носят скорее рабочий характер. Она не рассказывает о личной жизни, давая поклонникам делать свои предположения. При этом количество подписчиков у длинноногой красавицы только прибавляется. Сейчас за ней следит более 125-ти миллионов человек.

Но лидирует, разумеется, Кайли с ее 167-ю миллионами. Впрочем, это неудивительно. Кайли, в отличие от сестры, старается рассказывать фолловерам буквально каждый свой шаг. К примеру, пару часов назад в ее сториз появлось фото с 2-летней дочерью. «Фильмы весь день со Сторми и Дональдом Даком. Вся моя жизнь сейчас», – написала Кайли.