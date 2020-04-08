ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сумасшедше красива: Ким Кардашьян демонстрирует аппетитные формы в эффектном няряде

Lite » Мода 08.04.2020 - 20:26
Сумасшедше красива: Ким Кардашьян демонстрирует аппетитные формы в эффектном няряде
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Знаменитость порадовала новым луком

Ким Кардашьян так привыкла к многочисленным выходам до карантина, что вынужденную изоляцию выдерживает с трудом. Звезда уже пустила в ход массу архивных кадров. И в этот раз решила показать один из аутфитов, который продумала от до. «Я скучаю только по выходам. Я надеюсь, что все остаются в безопасности и в здравом уме!», – написала Ким под галереей.

Сумасшедше красива: Ким Кардашьян демонстрирует аппетитные формы в эффектном нярядеСумасшедше красива: Ким Кардашьян демонстрирует аппетитные формы в эффектном нярядеСумасшедше красива: Ким Кардашьян демонстрирует аппетитные формы в эффектном нярядеСумасшедше красива: Ким Кардашьян демонстрирует аппетитные формы в эффектном нярядеКим вспоминает былые выходы (фото: instagram.com/kimkardashian)

39-летняя знаменитость в который раз решила подчеркнуть свои пышные формы, выбрав облегающую одежду. Белые джинсы с высокой посадкой и бледно-сиреневого оттенка топ сделали формы и изгибы популярной инстадивы зрительно еще более выдающимися. Дополнили образ сапожки с принтом питона на невысоких шпильках. Волосы звезда собрала в высокий хвост, а макияж сделала свой фирменный. Напомним, недавно Ким показала, как его выполнять пошагово. Сделав несколько кадров в разных ракурсах, бизнесвумен сумела показать себя спереди и сзади.

Поклонники, которых у Ким уже более 165 миллионов, просто взорвали страницу Ким. Они принялись бурно обсуждать образ, а также согласились со звездой, что сидеть дома очень сложно.

  • Сумасшедшее красива
  • Ты королева, Ким!
  • Королева
  • Я люблю это
  • Ким, ты восхитительна
  • Нам всем сложно, Ким
  • Моя смелая женщина
  • Невероятна
  • Красива
  • Ты прекрасна

Сумасшедше красива: Ким Кардашьян демонстрирует аппетитные формы в эффектном няряде

Сумасшедше красива: Ким Кардашьян демонстрирует аппетитные формы в эффектном нярядеСумасшедше красива: Ким Кардашьян демонстрирует аппетитные формы в эффектном нярядеСумасшедше красива: Ким Кардашьян демонстрирует аппетитные формы в эффектном няряде

Комментарии к посту Ким (фото: принтсрин instagram.com/kimkardashian)

Также Ким занялась благотворительными проектами, направленными на помощь нуждающимся детям. Она показала фото, на котором демонстрирует пластырь на руке. «Присоединяйтесь ко мне в поддержке @cmnhospitals во время #ChildrensHospitalWeek, потому что дети сейчас нуждаются в уходе. Им нужны детские больницы сейчас как никогда! Посетите Kidscantwait.org, чтобы узнать больше»,– пригласила звезда.

Напомним, на днях Ким порадовала очередной новинкой от своих брендов. Аромат в этот раз звезда создавала вместе с мамой – 64-летней Крис Дженнер. В рекламной кампании парфюма обе женщины блистали в ярких образах и просто восхитили сеть красотой.

Глаз не отвести: Ким Кардашьян показала редкое общее фото со всеми сестрами в роскошных образах Будущая звезда сцены: Ким Кардашьян умилила сеть редким фото старшей дочери
Новости Украины Ким Кардашьян
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь