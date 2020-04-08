Сумасшедше красива: Ким Кардашьян демонстрирует аппетитные формы в эффектном няряде

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Знаменитость порадовала новым луком

Ким Кардашьян так привыкла к многочисленным выходам до карантина, что вынужденную изоляцию выдерживает с трудом. Звезда уже пустила в ход массу архивных кадров. И в этот раз решила показать один из аутфитов, который продумала от до. «Я скучаю только по выходам. Я надеюсь, что все остаются в безопасности и в здравом уме!», – написала Ким под галереей.

Ким вспоминает былые выходы (фото: instagram.com/kimkardashian)

39-летняя знаменитость в который раз решила подчеркнуть свои пышные формы, выбрав облегающую одежду. Белые джинсы с высокой посадкой и бледно-сиреневого оттенка топ сделали формы и изгибы популярной инстадивы зрительно еще более выдающимися. Дополнили образ сапожки с принтом питона на невысоких шпильках. Волосы звезда собрала в высокий хвост, а макияж сделала свой фирменный. Напомним, недавно Ким показала, как его выполнять пошагово. Сделав несколько кадров в разных ракурсах, бизнесвумен сумела показать себя спереди и сзади.

Поклонники, которых у Ким уже более 165 миллионов, просто взорвали страницу Ким. Они принялись бурно обсуждать образ, а также согласились со звездой, что сидеть дома очень сложно.

Сумасшедшее красива

Ты королева, Ким!

Королева

Я люблю это

Ким, ты восхитительна

Нам всем сложно, Ким

Моя смелая женщина

Невероятна

Красива

Ты прекрасна

Комментарии к посту Ким (фото: принтсрин instagram.com/kimkardashian)

Также Ким занялась благотворительными проектами, направленными на помощь нуждающимся детям. Она показала фото, на котором демонстрирует пластырь на руке. «Присоединяйтесь ко мне в поддержке @cmnhospitals во время #ChildrensHospitalWeek, потому что дети сейчас нуждаются в уходе. Им нужны детские больницы сейчас как никогда! Посетите Kidscantwait.org, чтобы узнать больше»,– пригласила звезда.

Напомним, на днях Ким порадовала очередной новинкой от своих брендов. Аромат в этот раз звезда создавала вместе с мамой – 64-летней Крис Дженнер. В рекламной кампании парфюма обе женщины блистали в ярких образах и просто восхитили сеть красотой.