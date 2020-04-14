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Фігура мрії: Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами в стильному вбранні

Lite » Мода 14.04.2020 - 21:28
Фігура мрії: Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами в стильному вбранні
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка розбирає архів

Кім Кардашьян впевнена: карантин – не привід забувати про стильні аутфити і ефектні виходи. Так, періодично на сторінці зірки з'являються фото з недавнього минулого, де вона блищала у всій красі на ділових зустрічах і світських вечірках. Нещодавно, приміром, 39-річна зірка продемонструвала, як воліє носити світлі брюки. А зараз справа дійшла до улюбленого всією сім'єю тренда – шкіри.

Фігура мрії: Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами в стильному вбранніФігура мрії: Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами в стильному вбранніФігура мрії: Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами в стильному вбранніКім сумує за старими часами (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім показала кілька фото, на яких красується в злегка розкльошених брюках з низькою посадкою, що доповнила ніжно-блакитним боді з довгими рукавами і босоніжками. Бездоганний образ бізнесвумен завершили стильна укладка зі структурними пасмами в дусі «ангелів» Victoria's Secret, а також макіяж в кращих традиціях Кім: з ідеальним тоном, контурингом, чітко промальованими бровами і чуттєвими губами. «Старі добрі часи», – написала Кім під галереєю.

Мережа високо оцінила старання зірки, втомленої від комфортних домашніх луків. Шанувальники засипали Кім компліментами, зазначивши не тільки стильний образ, але й видатні форми красуні. Потрібно визнати, Кім вміє підкреслити потрібне. Наряд дійсно зробив вигідний акцент на тонкій талії, пишних грудях і стегнах зірки. Беремо на замітку!

Фігура мрії: Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами в стильному вбранніЯк і Кендалл (фото: instagram.com/kendalljenner)

До речі, сестри Кім також люблять на самоізоляції згадати колишні виходи. Нещодавно 24-річна Кендалл Дженнер поділилася знімками в незвичному образі. Так, для Тижня моди в минулому році вона перефарбувалася в блондинку. І хоча білявою вона була всього лише тиждень, цей стиль їй запав у душу. Дівчина запостила галерею фото в такому вигляді і написала: «Один тиждень в ролі блондинки. Пам'ятаєте?». Фанати, звичайно ж, пам'ятають такі речі. Вони відзначили, що Кендалл виглядає неймовірно мило. Втім, були і ті, хто підкреслив: з темним волоссям знаменита модель виглядає набагато ефектніше.

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