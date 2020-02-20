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Фигура мечты: Ева Лонгория похвасталась стройными ножками в эффектном мини

Lite » Мода 20.02.2020 - 21:32
Фигура мечты: Ева Лонгория похвасталась стройными ножками в эффектном мини
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Модель демонстрирует обувь из новой линии

Ева Лонгория недавно объявила о запуске новой линии обуви, в разработке дизайна которой принимала участие лично. Коллекция будет называться Longoria Shoe Collection и появится на крупном польском интернет-магазине Eobuwie уже в марте. А пока что Ева радует поклонников образами, которые дополняют ее стильные разработки.

Фигура мечты: Ева Лонгория похвасталась стройными ножками в эффектном мини

Новый образ Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

В этот раз 44-летняя актриса позирует в эффектном мини-платье и в ботильонах на огромных шпильках. Ева сидит на фоне городского пейзажа, продемонстрировав не только стильные новинки из собственной линии, но и свое совершенное тело: точеная фигура и стройные ноги актрисы, модели и бизнесвумен покорили ее поклонников. Фолловеры принялись писать Еве, что она выглядит просто совершенно, многие просто засыпали звезду «горящими» эмодзи. Напомним, недавно Ева показала и другие кадры из этой фотосессии. Тематика всех фото похожа: звезда сидит на берегу бассейна в соблазнительных образах.

Фигура мечты: Ева Лонгория похвасталась стройными ножками в эффектном мини

Лонгория выступила в роли дизайнера (фото: instagram.com/evalongoria)

Также на днях Лонгория продемонстрировала еще одну стильную новинку своего гардероба – она показала фото, где примерила подарок от своей лучшей подруги и иконы стиля Виктории Бекхэм. Солнечные очки с крупными стеклами сделали образ Евы ярким и необычным. Такая форма наверняка будет иметь успех у поклонниц знаменитой парочки.

Фигура мечты: Ева Лонгория похвасталась стройными ножками в эффектном мини

Виктория на новой обложке (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, Виктория также времени зря не теряет. Она представила новую обложку Vogue Greece, где показа много вещей из своей новой коллекции. Но больше внимания в сети привлекла форма экс-певицы. Виктория в который раз доказала, что часы, проведенные в спортзале, не прошли даром. Стройные ноги и точеная фигура 45-летней мамы 4-х детей вот уже много лет вдохновляют поклонников звезды по всему миру работать над собой.

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Новости Украины актрисаЕва Лонгория
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