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Фігура мрії: Єва Лонгорія похвалилася стрункими ніжками в ефектному міні

Lite » Мода 20.02.2020 - 21:32
Фігура мрії: Єва Лонгорія похвалилася стрункими ніжками в ефектному міні
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Модель демонструє взуття з нової лінії

Єва Лонгорія нещодавно оголосила про запуск нової лінії взуття, в розробці дизайну якій брала участь особисто. Колекція буде називатися Longoria Shoe Collection і з'явиться на великому польському інтернет-магазині Eobuwie вже в березні. А поки що Єва радує шанувальників образами, які доповнюють її стильні розробки.

Фігура мрії: Єва Лонгорія похвалилася стрункими ніжками в ефектному міні

Новий образ Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

Цього разу 44-річна актриса позує в ефектній міні-сукні і в ботильйонах на величезних шпильках. Єва сидить на тлі міського пейзажу, продемонструвавши не тільки стильні новинки з власної лінії, але і своє досконале тіло: точена фігура і стрункі ноги актриси, моделі і бізнесвумен підкорили її шанувальників. Фолловери почали писати Єві, що вона виглядає просто приголомшливо, багато хто просто засипав зірку «палаючими» emoji. Нагадаємо, нещодавно Єва показала і інші кадри з цієї фотосесії. Тематика всіх фото схожа: зірка сидить на березі басейну в спокусливих образах.

Фігура мрії: Єва Лонгорія похвалилася стрункими ніжками в ефектному міні

Лонгорія виступила в ролі дизайнера (фото: instagram.com/evalongoria)

Також днями Лонгорія продемонструвала ще одну стильну новинку свого гардеробу – вона показала фото, де приміряла подарунок від своєї кращої подруги і ікони стилю Вікторії Бекхем. Сонячні окуляри з великими стеклами зробили образ Єви яскравим і незвичайним. Така форма напевно буде мати успіх у прихильниць знаменитої парочки.

Фігура мрії: Єва Лонгорія похвалилася стрункими ніжками в ефектному міні

Вікторія на новій обкладинці (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі, Вікторія також часу дарма не втрачає. Вона представила нову обкладинку Vogue Greece, де показу багато речей зі своєї нової колекції. Але більше уваги в мережі привернула форма екс-співачки. Вікторія вкотре довела, що години, проведені в спортзалі, не пройшли даром. Стрункі ноги і точена фігура 45-річної мами 4-х дітей ось вже багато років надихають шанувальників зірки по всьому світу працювати над собою.

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Новини України актрисаЄва Лонгорія
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