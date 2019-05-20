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Это не она: 61-летняя Шэрон Стоун шокировала поклонников неоднозначным образом


Наряд знаменитости вызвал бурную негативную реакцию в сети

Шэрон Стоун, которая совсем недавно блистала на обложке португальского Vogue и демонстрировала удивительную свежесть, смутила поклонников внешним видом. В субботу, 18 мая, состоялась благотворительная ежегодная выставка Музея современного искусства в Лос-Анджелесе. 61-летняя знаменитость была в числе знаменитостей, посетивших данное событие. Причем подготовилась тщательно, подобрав необычный образ. Который, впрочем, оценили далеко не все.

Шэрон Стоун в вязаном платье посетила Музей современного искусства (фото: instagram.com/missjobaker)

Голливудская звезда примерила длинное "голое" вязаное платье, которое демонстрировало ее стройную фигуру. На голове у нее была красная вязаная шапочка-сетка, в ушах – крупные серьги, в руках – красный плоский клатч, а на глаза она периодически надевала солнцезащитные очки. Отдельно стоит упомянуть макияж – якро-красные губы и растушеванные до бровей красные тени, бледный тон лица и светлые брови.
Поклонники остались не в восторге от образа Шэрон (фото: instagram.com/missjobaker)

Такой мейк-ап, возможно, неплохо гармонировал с нарядом. Но, к сожалению, визуально добавил звезде лет и резко контрастировал с образом роковой вечно молодой красавицы, который привыкли видеть ее подписчики. На своей странице в Instagram Шэрон опубликовала короткий ролик, который тут же засыпали возмущенными кромментариями.

  • "Это не Шэрон!"
  • "Мне не нравится этот лук"
  • "Я не узнал тебя"
  • "Красиво, но ваши глаза посылают грустные сообщения"
  • "Она прекрасна....но макияж неудачный"
  • "Всегда весело пробовать что-то новое… Но вы попали в ловушку с этими тенями"
  • "Шэрон, нет! Ты выглядишь, как Мадонна! Я предпочитаю видеть тебя естественной"
  • "Извини, но…"

Шэрон Стоун в одной из недавних съемок (фото: instagram.com/sharonstone)

Впрочем, были и те, кто заступился за Стоун: "Ахахах действительно? Здесь есть кто-то, кто серьезно критикует Шэрон Стоун – одну из самых красивых женщин в мире... с макияжем или без? Она была бы прекрасна даже с макияжем Джина Симмонса!", "Великолепна и волшебна, как обычно. Королева Шэрон", – написали самые преданные поклонники знаменитости.

61-летняя звезда часто радует поклонников постами на своей странице в Instagram (фото: instagram.com/sharonstone)

К слову, 54-летняя Моника Беллуччи, напротив, на днях приятно удивила стройностью и цветущим видом.

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