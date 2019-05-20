Это не она: 61-летняя Шэрон Стоун шокировала поклонников неоднозначным образом

Шэрон Стоун, которая совсем недавно блистала на обложке португальского Vogue и демонстрировала удивительную свежесть, смутила поклонников внешним видом. В субботу, 18 мая, состоялась благотворительная ежегодная выставка Музея современного искусства в Лос-Анджелесе. 61-летняя знаменитость была в числе знаменитостей, посетивших данное событие. Причем подготовилась тщательно, подобрав необычный образ. Который, впрочем, оценили далеко не все.

Шэрон Стоун в вязаном платье посетила Музей современного искусства (фото: instagram.com/missjobaker)

Голливудская звезда примерила длинное "голое" вязаное платье, которое демонстрировало ее стройную фигуру. На голове у нее была красная вязаная шапочка-сетка, в ушах – крупные серьги, в руках – красный плоский клатч, а на глаза она периодически надевала солнцезащитные очки. Отдельно стоит упомянуть макияж – якро-красные губы и растушеванные до бровей красные тени, бледный тон лица и светлые брови.

Поклонники остались не в восторге от образа Шэрон (фото: instagram.com/missjobaker)

Такой мейк-ап, возможно, неплохо гармонировал с нарядом. Но, к сожалению, визуально добавил звезде лет и резко контрастировал с образом роковой вечно молодой красавицы, который привыкли видеть ее подписчики. На своей странице в Instagram Шэрон опубликовала короткий ролик, который тут же засыпали возмущенными кромментариями.

"Это не Шэрон!"

"Мне не нравится этот лук"

"Я не узнал тебя"

"Красиво, но ваши глаза посылают грустные сообщения"

"Она прекрасна....но макияж неудачный"

"Всегда весело пробовать что-то новое… Но вы попали в ловушку с этими тенями"

"Шэрон, нет! Ты выглядишь, как Мадонна! Я предпочитаю видеть тебя естественной"

"Извини, но…"

Шэрон Стоун в одной из недавних съемок (фото: instagram.com/sharonstone)

Впрочем, были и те, кто заступился за Стоун: "Ахахах действительно? Здесь есть кто-то, кто серьезно критикует Шэрон Стоун – одну из самых красивых женщин в мире... с макияжем или без? Она была бы прекрасна даже с макияжем Джина Симмонса!", "Великолепна и волшебна, как обычно. Королева Шэрон", – написали самые преданные поклонники знаменитости.

61-летняя звезда часто радует поклонников постами на своей странице в Instagram (фото: instagram.com/sharonstone)

К слову, 54-летняя Моника Беллуччи, напротив, на днях приятно удивила стройностью и цветущим видом.