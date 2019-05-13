Вечный инстинкт: 61-летняя Шэрон Стоун показала роскошное тело для известного глянца

Знаменитая актриса снялась для Vogue Portugal
Шэрон Стоун снялась для нового выпуска португальского Vogue. Фотосессия сделана в стиле, пожалуй, самого знаменитого фильма Шэрон – культового "Основного инстинкта". 61-летняя звезда примерила массу провокационных образов. На обложке предстала в коротких черных шортах, колготках в сеточку, черном пиджаке и туфлях на шпильке. Стройные ноги, безупречный силуэт, четкие черты лица – не верится, что с момента выхода на экраны фильма прошло 27 лет. По крайней мере, на красоте Стоун они не сказались никак. Второй вариант обложки получился не менее откровенный – в воде и с голой грудью. В интервью актриса рассказала о карьере, семье и, конечно же, много рассуждала о сексуальности.
61-летняя звезда блистает на обложке Vogue Portugal (фото: instagram.com/vogueportugal/)
"Я не идентифицирую себя как секс-символ, я не чувствовала это в молодости и не чувствую это сейчас", – сказала она известному глянцу. По словам актрисы, она просто использовала свой интеллект, чтобы дать режиссерам и публике то, что они хотели увидеть. Сексуальность, по ее мнению – это нечто совершенно другое. И с годами она никуда не девается. Что ж, глядя на снимки вечно молодой актрисы, охотно верим.
Атриса в фотосессии для майского номера Vogue Portugal (фото: instagram.com/vogueportugal/)
Актриса поспешила поделиться фото в своем официальном аккаунте в Instagram. И тут же подучила массу восторженных отзывов.
Вечно молодая красавица до сих пор активно внимается (фото: instagram.com/vogueportugal/)
К слову, многие в сети возмутились ее внешним видом. Злопыхатели выразили мысль, что женщина в ее возрасте не может так выглядеть, и создатели съемки явно перестарались с фотошопом. Но сама Шэрон не комментирует слухи, предпочитая опровергать их неувядающим внешним видом на широких экранах. Сейчас она занята сразу в нескольких проектах: фильме "Все к лучшему", "Новый папа", а также в сериале "Сестра Рэтчед".