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Вечный инстинкт: 61-летняя Шэрон Стоун показала роскошное тело для известного глянца

Lite » Мода 13.05.2019 - 21:29
Вечный инстинкт: 61-летняя Шэрон Стоун показала роскошное тело для известного глянца
Шэрон Стоун в съемке для Vogue Portugal (фото: instagram.com/vogueportugal/) 
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Знаменитая актриса снялась для Vogue Portugal

Шэрон Стоун снялась для нового выпуска португальского Vogue. Фотосессия сделана в стиле, пожалуй, самого знаменитого фильма Шэрон – культового "Основного инстинкта". 61-летняя звезда примерила массу провокационных образов. На обложке предстала в коротких черных шортах, колготках в сеточку, черном пиджаке и туфлях на шпильке. Стройные ноги, безупречный силуэт, четкие черты лица – не верится, что с момента выхода на экраны фильма прошло 27 лет. По крайней мере, на красоте Стоун они не сказались никак. Второй вариант обложки получился не менее откровенный – в воде и с голой грудью. В интервью актриса рассказала о карьере, семье и, конечно же, много рассуждала о сексуальности.  

Вечный инстинкт: 61-летняя Шэрон Стоун показала роскошное тело для известного глянца

Вечный инстинкт: 61-летняя Шэрон Стоун показала роскошное тело для известного глянца61-летняя звезда блистает на обложке Vogue Portugal (фото: instagram.com/vogueportugal/)

"Я не идентифицирую себя как секс-символ, я не чувствовала это в молодости и не чувствую это сейчас", – сказала она известному глянцу. По словам актрисы, она просто использовала свой интеллект, чтобы дать режиссерам и публике то, что они хотели увидеть. Сексуальность, по ее мнению – это нечто совершенно другое. И с годами она никуда не девается. Что ж, глядя на снимки вечно молодой актрисы, охотно верим.

Вечный инстинкт: 61-летняя Шэрон Стоун показала роскошное тело для известного глянца

Вечный инстинкт: 61-летняя Шэрон Стоун показала роскошное тело для известного глянца

Вечный инстинкт: 61-летняя Шэрон Стоун показала роскошное тело для известного глянца

Атриса в фотосессии для майского номера Vogue Portugal (фото: instagram.com/vogueportugal/) 

Актриса поспешила поделиться фото в своем официальном аккаунте в Instagram. И тут же подучила массу восторженных отзывов.

  • "Удивительна!"
  • "Великолепна"
  • "О боже, ты невероятна!"
  • "Ты всегда была богиней!"
  • "Совершенно потрясающая! Мисс Стоун, это незаконно быть такой"
  • "Абсолютно впечатляющий"
  • "Очень ценю твой стиль!"
  • "Все еще супер секси"
  • "Красивая, сексуальная и удивительная"
  • "Очень красивая и сексуальная, восхитительная женщина"
  • "Его элегантность заключается в том, чтобы подрезать воздух любому молодому ... вау, фантастика"
  • "Шэрон, ты выглядишь невероятно"

Вечный инстинкт: 61-летняя Шэрон Стоун показала роскошное тело для известного глянца

Вечный инстинкт: 61-летняя Шэрон Стоун показала роскошное тело для известного глянца

Вечный инстинкт: 61-летняя Шэрон Стоун показала роскошное тело для известного глянца

Вечно молодая красавица до сих пор активно внимается (фото: instagram.com/vogueportugal/) 

К слову, многие в сети возмутились ее внешним видом. Злопыхатели выразили мысль, что женщина в ее возрасте не может так выглядеть, и создатели съемки явно перестарались с фотошопом. Но сама Шэрон не комментирует слухи, предпочитая опровергать их неувядающим внешним видом на широких экранах. Сейчас она занята сразу в нескольких проектах: фильме "Все к лучшему", "Новый папа", а также в сериале "Сестра Рэтчед". 

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