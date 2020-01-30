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Оце так форми! Кім Кардашьян підкорила ідеальною фігурою в сяючому платті

Lite » Мода 30.01.2020 - 21:37
Оце так форми! Кім Кардашьян підкорила ідеальною фігурою в сяючому платті
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка підкорила новим незвичайним образом

Кім Кардашьян обожнює вбиратися для світських виходів – вона готова годинами приміряти сукні, демонструючи всім свою розкішну гардеробну. А потім здивовувати шанувальників по всьому світу красою і особливим стилем. Правда, останнім часом знаменита бізнесвумен була так захоплена роектами, що більшість фото в її мікроблозі носили робочий характер. Кім показувала все нові надходження її особистого бренду одягу.

А кілька годин тому 39-річна знаменитість нарешті додала новий аутфіт, який з перших хвилин в мережі зібрав масу лайків і захоплених слів.

Оце так форми! Кім Кардашьян підкорила ідеальною фігурою в сяючому платтіОце так форми! Кім Кардашьян підкорила ідеальною фігурою в сяючому платтіОце так форми! Кім Кардашьян підкорила ідеальною фігурою в сяючому платті

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім приміряла оригінальне асиметричне плаття з одним рукавом, високим коміром і оборкою по краю. Зшите з блискучої тканини тілесного відтінку, воно, як друга шкіра, підкреслило кожен міліметр фігури знаменитої красуні і зробило її форми і вигини ще більш «видатними». Доповнили наряд босоніжки зі шнурівкою до колін, а також темні сонцезахисні окуляри. Волосся Кім розпустила по плечах, а макіяж зробила у своїй улюбленій кольоровій гамі – бежево-коричневій.

На одному з фото Кім позує разом з страшими дітьми: Норт і Сейнтом. Діти одягнені в схожі білі костюми. Старша дочка, яка часто сама складає собі образи, приміряла широкі штани, топ і об'ємне пальто-халат. Доповнило лук кольє на шиї. А хлопчик вибрав білі штани, футболку і куртку. Виглядають всі троє дуже урочисто і стильно.

Оце так форми! Кім Кардашьян підкорила ідеальною фігурою в сяючому платті

Кім з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також Кім поспішила представити свою новинку – аромат, який стане відмінним подарунком на День всіх закоханих. «Мій абсолютно новий аромат Crystal Violet Musk тепер доступний лише @kkwfragrance! Солодкі парфуми відкриваються покритим цукром бергамотом і мрійливої лавандою, а серце включає ноти пишних півоній і рожевої лілії, спокусливої ванілі і підсмажених бобів тонка... Ідеальний подарунок для Дня святого Валентина для себе або коханої, це щось нове і незвичайне – я не можу дочекатися, коли ви спробуєте його!» – написала захоплена зірка.

Максимально зваблива: Кім Кардашьян вчить, як підкреслити пишні форми і вигини "в потрібних місцях" Ранкове божевілля: Кім Крадашьян показала, як проходять сімейні сніданки в її будинку
Новини України Кім Кардашян
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